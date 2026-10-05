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▲魏姓房仲拿李多慧當賣點被罵。（圖／翻攝魏姓房仲Threads）

▲某房仲人才招募去年公開魏姓房仲是2025實習生業績第一名。（圖／FB@某房仲人才招募）

南韓啦啦隊女神李多慧來台發展後人氣居高不下，沒想到連住家都被拿來當房仲賣房話術！某房仲一名魏姓房仲在Threads發文，直接寫下「想跟多慧變成鄰居歡迎找我」，並附上自己的房仲名片招攬客戶，由於文案明確以李多慧住處作為賣點，讓不少粉絲擔心她的居住隱私遭曝光，發聲質問：「妳賣房子就賣房子，拿多慧當鄰居來招攬客人」、「請問多慧知道妳拿她的名字當賣點嗎？」引發軒然大波。爭議貼文中，魏姓房仲只有一句「想跟多慧變成鄰居歡迎找我」，下方直接放上任職某房仲的個人名片，姓名、分店等資訊。粉絲看到相當不滿，質問對方「藝人是否同意被當賣點？」也追問所謂「鄰居」究竟是同棟、同社區，還是同一區都算，既然公開拿李多慧招攬生意，有本事就把依據說清楚，而不是用模糊話術讓人誤以為真的能住到李多慧家附近，「多慧下班回家也需要自己的生活空間，為什麼要被拿來當妳的業績話術？」不過從魏姓房仲原始貼文來看，她其實未明確指出李多慧住在哪一棟、哪個社區，也沒有公開地址或其他足以直接辨識住處的資訊，並非真的已將特定房屋出售給粉絲。只是李多慧本身知名度高，住處隱私也格外敏感，這句廣告文案容易讓人聯想到房仲掌握藝人居住資訊，尺度拿捏不夠嚴謹，才會引發粉絲不滿與質疑。《NOWNEWS今日新聞》詢問該名房仲服務的公司，截稿前未予回應。貼文曝光後迅速引起粉絲反彈，更有不少人驚覺自己原本就有追蹤這名房仲，氣得直接退追，狠酸「今天可以賣多慧，明天也可以賣你」，批評不該拿住戶資訊當成銷售話題。一名自稱曾短暫從事房仲工作的網友也曬出退追前後截圖，表示自己過去即使知道屋主或住戶的家庭狀況也絕口不提，因為住戶願意提供仲介資訊，是建立在「信任我們」，「而不是讓我們轉頭成為賣點還是話題！」目前魏姓房仲的Threads帳號已轉為不公開。這名魏姓房仲確實任職於某房仲，並非網友冒用身分，人才招募粉專過去曾專文介紹她，稱她為「2025實習生業績No.1」，當時仍是實習生的她分享，自己在實習期間完成第一次帶看、第一次談價，也曾獲客戶稱讚專業，並表示從中理解「做仲介不是只會帶看房，是要帶給他人信任感」。如今她以李多慧「鄰居」作為招攬客戶文案，昔日談到的「信任感」才會被網友拿出來檢視。