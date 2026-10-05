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晨跑變惡夢！男大生顱骨重建 母親：他說「我不想放棄」

▲台中市黃姓男子毒駕上路，失控撞上天橋和3名自主訓練的台體大學生。（圖／讀者提供，2026.10.05）

議員籲強化毒駕防制 高風險時段、路段應加強攔查

台中市3日清晨發生嚴重毒駕事故，21歲黃姓男子駕車失控衝上人行道、撞上天橋階梯，波及3名正在晨跑自主訓練的台體大學生，其中19歲陳姓男大生遭撞後重傷，送醫接受顱骨重建手術。黃男經快篩呈依托咪酯陽性，遭檢方聲押獲准。陳男母親悲痛表示，兒子術後可能面臨短暫癲癇，躺在病床上仍告訴她「我不想放棄」，她含淚呼籲政府正視毒駕，「讓我兒子成為最後一個受害者」。這起事故發生在3日清晨6點多，黃男開車載著吳姓友人，從錦南街準備左轉雙十路時突然失控，車輛衝上人行道，最後卡在天橋階梯上，撞擊正在晨跑的2男1女台體大競技運動系學生。3人都是中長跑選手，利用周末清晨進行自主訓練，沒想到卻在跑步途中遭疾駛而來的車輛撞擊。警方到場處理時，發現黃男神情恍惚，甚至情緒失控，當街對民眾飆罵三字經，還嗆聲「我家很有錢啦！怎樣！」警方隨即對他實施唾液毒品快篩，確認呈依托咪酯陽性反應。台中地檢署認定黃男涉犯公共危險等罪嫌，向法院聲請羈押獲准；同車吳男則因涉嫌意圖頂替，獲3萬元交保。19歲陳姓男大生傷勢嚴重，經醫療團隊搶救後接受顱骨重建手術。陳媽媽昨天在Threads發文表示，兒子非常熱愛田徑，也一直對運動保持熱情與堅持，雖然過去曾有運動傷害，仍盼望有朝一日重返賽場，沒想到如今卻因一場毒駕事故躺在病床上。媽媽表示，兒子一路追逐田徑夢並不容易，過程跌跌撞撞。如今躺在病床上的他，依舊告訴媽媽「我不想放棄」，這句話讓她既心疼又不捨，也成為支撐她繼續陪伴兒子的力量。然而，當她從醫師口中得知，兒子術後可能出現短暫癲癇症狀，身為母親的她形容，心裡像被劃下一道深深的傷痕。她悲痛呼籲政府相關單位正視毒駕問題，「讓我兒子成為最後一個受害者」，也希望涉案者能依法究責，「讓我兒子的血不會白流」。台中市第二分局表示，針對毒駕事故，警方持續執行取締酒毒駕專案，前晚在同一路口攔查時，發現另一名賴姓駕駛精神恍惚、注意力不集中且神情緊張，研判有施用毒品的跡象，經唾液快篩呈陽性反應後，當場將人逮捕，並向地檢署聲請預防性羈押。台中市議員陳俞融指出，這起事件不只是單純的交通事故，台中已經出現毒駕受害者，市府不能等到下一名無辜市民受害才採取行動。她認為，地方政府不能只等待中央修法或警方辦案，應比照酒駕建立更完整的毒駕防制機制。陳俞融建議，市府應加強高風險時段及路段的攔查，擴大毒品快篩運用，並針對毒駕累犯強化追蹤與預防措施。她強調，面對毒駕造成的無辜傷亡，防制工作應從事後究責進一步延伸到事前預防，避免類似悲劇再次發生。