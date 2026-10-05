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▲譚敦慈提醒空氣清淨機出風口切勿朝牆壁吹，擺放在房間正中央或對準空曠處淨化效果最佳。（示意圖／HOLA提供）

▲防霾紗網可從第一線阻隔懸浮微粒與落塵，兼具良好透視度與通風性，成為許多家庭抗空汙神器。（圖／特力屋提供）

每年 10 月至隔年 3 月隨東北季風報到，常夾帶境外污染物襲台造成空氣品質欠佳。面對嚴重空汙，無毒教母譚敦慈提醒應緊閉門窗並開啟空氣清淨機，但若出風口對著牆壁吹，反而會吹起灰塵造成反效果！除了正確擺放清淨機，許多人也考慮加裝「防霧霾紗網」第一線阻隔懸浮微粒。本文整理清淨機擺放秘訣與防霾紗網原理、價格試算。肺癌與慢性下呼吸道疾病均與空汙息息相關。譚敦慈提醒，當周遭發生火災或空品不佳時，除盡量避免外出、趕緊收回戶外衣物外，更要開啟空氣清淨機。不過她觀察發現，許多人習慣將清淨機出風口對著牆壁吹，直言這樣不僅無法淨化空氣，反而會把牆壁灰塵揚起造成反效果。她建議，才能發揮最佳淨化效能。除了依靠室內清淨機，許多想開窗對流的民眾也選擇安裝「防霾紗窗」，市面上主要分為兩大類：：以纖維技術打造極微小孔洞進行物理阻隔，PM2.5 阻隔率可達 95% 以上，但缺點是容易降低透風性與室內透視度。：在紗線融入靜電形成吸附層，PM2.5 阻隔率約 80%，優點是能維持良好的室內通風與視野，但在風大時阻隔效果會微幅下降。防霾紗窗如何計價？居家修繕業者指出，高機能防霾紗網多採「才」（紗窗內側面積）計算。以常見的高機能靜電防霾紗網為例，單才含安裝費約 300 至 350 元；若以寬 120 公分、高 150 公分的標準窗戶（約 20 才）試算，單扇更換費用約落在 6,000 至 6,500 元之間。若以 30 坪整戶房屋進行全屋換裝，含工帶料的預算則大約落在 4 萬 5,000 元至 5 萬 5,000 元不等。