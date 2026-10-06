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▲《蘭香如故》主打女性成長深受好評。（圖／翻攝自微博@電視劇蘭香如故）

▲馬凡丁飾演的林繡茹看似嬌弱，其實很會為自己打算。（圖／翻攝自微博@蘭香如故）

▲葉青飾演的玉嬋勇敢追愛。（圖／翻攝自微博@蘭香如故）

《蘭香如故》播出大結局，最後林錦岐（劉學義 飾）在許蘭香（譚松韻 飾）懷中離世，享年50歲，許蘭香則活到了80歲才壽終正寢，全劇以一字「活」貫穿，蘭香的母親要她好好活、丫鬟蕺兒要她用力活，三妹妹也為了替自己爭一個前程，放下小情小愛，認真地活，這種以女性成長為主軸的戲，打破古裝劇虐戀公式殺出一條血路，令人好奇是怎樣的導演能拍出這樣的劇，事實上，黃穎湘是1990年出生，與女主角譚松韻同年，都是36歲，她畢業於北京大學藝術學院，在美國佛羅里達州立大學修電影學院導演專業碩士，她曾獲得在好萊塢的工作機會，不過她選擇回中國發展，2019年執導《你的未來已簽收》，代表作品還有《我們與愛的距離》、《尖峰姐妹》、《千金不換》等等。直到今年，她與陳丹聯合執導的《蘭香如故》播出，開播5天就在騰訊站內熱度破3萬，超越《逐玉》成為今年陸劇黑馬。《蘭香如故》全劇以「活」字貫穿，第一集中沈嘉蘭全家被滅，母親死前將她託付給林家奴婢薛桂花照顧，在詩籤上用血寫了一字「活」，沈嘉蘭改名許蘭香，成為薛桂花的女兒，在曾經與她訂親的林府當丫鬟，她的聰慧，全都是為了活下來，明明識字卻不敢承認，遇到壞人嚇到哭不出聲，好不容易抓到陷害她的兇手，被對方拿刀架著脖子，又急忙道歉求和，一臉慫樣讓劇迷笑喊，沒看過這麼怕死的女主角。不僅是女主角，女性配角也都各個活出自我，林家三妹妹林繡茹（馬凡丁 飾）自願代替做錯事的二姊姊嫁給侯爺，本以為她是對侯爺一見鐘情，但其實她是看到蘭香身為一個丫鬟，都敢為自己爭一爭，也想鼓起勇氣替自己爭一個前程。就連最後林繡茹一連生了3個女兒被婆婆嫌棄，要求兒子納妾，林繡茹可憐兮兮地回娘家求援，許蘭香要她離婚，她提出之後，婆婆反而擔心失了面子，此時再讓媽媽出場，說服婆婆，要納妾可以，要由林家選人，且財產只有女兒的孩子可以繼承。侯爺原本以為，老婆是癡心一片，沒想到都是算計，愛情有什麼可靠的，財產握在手裡才能保命。就連大丫鬟玉蟬，都能為了自己的愛情拚一把，對著林錦岐的貼身侍衛九皋的媽媽說，「我以前總覺得自己配不上，可在奶奶身邊久了，想法改了，我雖是孤女，但勤學不怠，讀書、理帳、女紅樣樣不差，我與九皋，人品才幹，都般配。」古裝劇離不開宅鬥、虐戀、先婚後愛，但《蘭香如故》把女性成長放第一位，不少觀眾大讚，「真不愧是90後導演拍出來的。」黃穎湘也在微博寫下拍攝心得，「我曾經不確定你們會不會喜歡，我更害怕你們不喜歡，幸好、幸好，幸好我在故事裡看到了我，而你們也在故事裡看到了你們，燈火深處，原來是遲來的本真。」