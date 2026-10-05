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▲維恩老師發文認證昨天坐在蔡康永旁邊。（圖／IG@coffeewayne_）

▲維恩老師常拍「戶政事務所阿姨」的影片爆紅。（圖／IG@coffeewayne_）

民進黨台北市長候選人沈伯洋昨（4）日在北平東路舉辦競選總部成立大會，知名主持人，戴著帽子、口罩坐在台下，手上還拿著「台北順起來」加油棒，畫面曝光後迅速引發討論。不過網友很快發現，蔡康永身旁其實還藏著另一張「超熟面孔」，坐在旁邊的短髮男子正是網紅「維恩老師」，也就是紅遍IG的那位超會翻白眼、超愛八卦的「戶政事務所阿姨」，意外成為另一大亮點。蔡康永現身沈伯洋競選總部的畫面在網路瘋傳，眼尖的網友從直播畫面認出蔡康永旁邊的人：「左邊是診所櫃檯那位嗎？」，立刻引發其他人解答：「應該是戶政阿姨」、「也是蕭貪阿姨」，甚至直接列出蕭貪阿姨、戶政臭跩阿姨、美惠的同事、診所櫃檯臭臉阿姨等等角色，而該位「某某阿姨」正是網紅維恩老師。維恩也親自在IG限時動態轉發相關畫面，還不忘用自己的方式認證：「我昨天有敷面膜，無論面對幾顆鏡頭，我都可以展現好膚質！」維恩除了是網紅，本業也是霧眉師，靠著模仿生活中隨處可見的各種「阿姨」打開知名度，他最常把戶政事務所、診所、銀行等櫃檯人員拍成短影音，無論講話口氣、眼神，甚至一個不耐煩的小表情都模仿得維妙維肖，還陸續塑造出「美惠的同事」、「蕭貪阿姨」、「房東阿姨」等角色，像是房東為了押金跟房客你來我往、診所櫃檯處理健保卡的日常，都被他演得既熟悉又好笑，因此累積大批粉絲。維恩目前個人IG已有18.8萬人追蹤，經營霧眉工作的帳號也有約1.2萬粉絲，過去作品動輒吸引數萬甚至十多萬人瀏覽，這次本人什麼角色都不用演，只是坐在蔡康永旁邊，就讓網友集體開啟「認阿姨大會」，還有人笑喊：「一整個早上才叫一個號碼！」相當入戲。