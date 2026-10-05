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薊花漂亮卻不好惹！帶刺外型藏著堅強花語

▲薊花頂端像蓬鬆圓球般的花序，花朵下方則有一圈帶刺的苞片。（圖／維基百科）

10月薊花戰力最高！蘑菇挑戰加成達5點

▲皮克敏手遊《Pikmin Bloom》，2026年10月主花輪到首次盛開的「薊花」登場。（圖／《Pikmin Bloom》官網）

皮克敏手遊《Pikmin Bloom》10月主打花朵「薊花」登場，不少玩家看到這個生僻字，第一個疑問就是「薊」到底怎麼念？甚至有皮友發文討論「10月有多少台灣人在查薊的讀音」。其實「薊」讀作「ㄐㄧˋ」，英文通常稱為「Thistle」，是菊科薊屬等植物的泛稱，最大的特色就是葉片與總苞常帶有尖刺，花朵則由大量細小花朵聚集而成，常見紫色、粉紫色，也有紅色、白色等品種。薊花在外觀上非常容易辨認，最醒目的就是頂端像蓬鬆圓球般的花序，仔細看會發現並不是一朵完整的大花，而是許多細小花朵密集排列在一起；花朵下方則有一圈帶刺的苞片，整株植物呈現出「漂亮但不好惹」的特殊氣質。薊花雖然外表帶刺，花語卻多與「堅強」、「勇氣」、「守護」等正面意涵有關，也因為具有耐受環境、保護自身的特性，經常被視為不畏困境、堅韌不屈的象徵，在部分歐洲文化中，薊花更具有重要的歷史與文化意義，其中蘇格蘭將薊花視為代表性象徵之一，常被賦予勇敢、抵抗與守護家園的意涵，讓這朵看似帶刺的紫色花朵，也多了一層「外柔內剛」的特殊寓意。薊類植物主要分布在北半球溫帶地區，有些種類甚至能長得相當高大，由於葉片與莖部具有刺，也讓薊花在自然環境中具有一定的防禦作用，台灣低至中海拔的山野、路旁、開闊地都可以看見，由於花期與秋季相逢，薊花也成為10月野外常見的秋日植物，更是《Pikmin Bloom》選擇薊花當主花的原因之一。回到《Pikmin Bloom》遊戲，薊花不只是拿來觀賞的「漂亮花朵」，更直接影響10月蘑菇挑戰的戰鬥力，依照遊戲機制，皮克敏沒有花朵時戰力加0、花苞加1、普通花加3，非當月主打花朵可獲得4點，而10月主打花「薊花」則能拿到最高5點加成，因此玩家如果想提升10月蘑菇戰鬥效率，除了提升皮克敏等級、友情度與選擇適合的種類之外，也可以優先培養開出薊花的皮克敏。