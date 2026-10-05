樂天桃猿昨（4）日舉辦「10號隊友玩水祭」主題活動，球迷和樂天女孩近距離打水戰，沒想到卻有人不遵守規定，潑啤酒、沒喝完的礦泉水，還有人用水槍朝女孩下體狂射，苦主小貝（貝佳頤）氣到直接比中指，事後當事者在Threads道歉，但一句「我們沒有這個意思」讓粉絲再度炸鍋。
小貝遭水槍射下體 當事者道歉
小貝在玩水祭上熱情與球迷打水戰，沒想到卻被球迷用水槍射下體，她氣到直接比中指，事後該位球迷也在Threads上標記小貝，「我在此向大家說聲對不起，我們當初沒有這個意思，造成大家的誤會，只是想跟女孩們互動，對不起造成女孩和在場球迷的不適，明年的玩水祭我們會多加注意，對不起我們三個人的行為造成妳的不適和困擾 往後我們會注意我們的行為舉止。」
該位球迷繼續在留言處解釋，只是表達上的誤會，「從影片中可以看出當事人當下並沒有不開心，也有和我們互動，希望大家能夠多了解事情的完整經過，不要因為片面的資訊而產生誤解。」
水槍射臉、潑啤酒 樂天活動爭議不斷
這樣的道歉讓粉絲再度炸鍋，氣喊明明小貝已經很不開心了，還繼續噴重點部位，「噁爆到底有什麼毛病」、「沒下次了，你沒資格再進入球場」、「超噁的球迷」、「什麼叫沒那個意思」。
除了小貝之外，林岱縈也被球迷拿喝過的寶特瓶潑水、拿水槍朝臉直射，KIRA更透露自己與艾融遭人潑灑啤酒。對於活動引發的問題，樂天也回應，會針對案發現場進行蒐證，並配合警方調查，也會依照規範懲處，「涉案人士將不得再進入樂天桃猿所主辦的所有比賽與活動，並將會追究其法律責任。」
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小貝在玩水祭上熱情與球迷打水戰，沒想到卻被球迷用水槍射下體，她氣到直接比中指，事後該位球迷也在Threads上標記小貝，「我在此向大家說聲對不起，我們當初沒有這個意思，造成大家的誤會，只是想跟女孩們互動，對不起造成女孩和在場球迷的不適，明年的玩水祭我們會多加注意，對不起我們三個人的行為造成妳的不適和困擾 往後我們會注意我們的行為舉止。」
該位球迷繼續在留言處解釋，只是表達上的誤會，「從影片中可以看出當事人當下並沒有不開心，也有和我們互動，希望大家能夠多了解事情的完整經過，不要因為片面的資訊而產生誤解。」
這樣的道歉讓粉絲再度炸鍋，氣喊明明小貝已經很不開心了，還繼續噴重點部位，「噁爆到底有什麼毛病」、「沒下次了，你沒資格再進入球場」、「超噁的球迷」、「什麼叫沒那個意思」。
除了小貝之外，林岱縈也被球迷拿喝過的寶特瓶潑水、拿水槍朝臉直射，KIRA更透露自己與艾融遭人潑灑啤酒。對於活動引發的問題，樂天也回應，會針對案發現場進行蒐證，並配合警方調查，也會依照規範懲處，「涉案人士將不得再進入樂天桃猿所主辦的所有比賽與活動，並將會追究其法律責任。」