民進黨台北市長參選人沈伯洋不只在現實世界成立競選總部，連線上遊戲《Final Fantasy XIV》（FF14）內的公會房，也變成玩家朝聖的「線上競選總部」。10月4日大量玩家自發湧入遊戲，前往沈伯洋所屬公會房屋集合、拍照與掛機同樂，甚至一度讓房屋室內達到系統人數上限，帶起「線上洋流」引發熱議。
《FF14》是什麼遊戲？
《FF14》全名《Final Fantasy XIV》，是 Square Enix 推出的大型多人線上角色扮演遊戲，玩家能在名為「艾歐澤亞」的世界冒險，除了打怪、解任務，也能採集、製作、換裝、蓋房子及與其他玩家社交，遊戲營運超過10年，台灣玩家目前也能透過繁體中文版伺服器遊玩，因此形成相當活躍的玩家社群。
《FF14》公會不只是打副本 還能買房當據點
《FF14》中有名為「自由部隊」的功能，玩家可以自行組成的社群組織，透過專屬頻道聊天、共同累積資源，購買公會房屋作為大家的共同據點。房屋除了能自由裝潢，也常被玩家拿來舉辦聚會、拍照或單純掛機聊天，因此當沈伯洋的公會房位置被玩家找到後，自然就具備了讓大量玩家前往「集合」的條件。
而這次爆紅的「沈伯洋線上競選總部」，地點位於《FF14》繁中伺服器「風神」的住宅區「白銀鄉」7區5號房屋，玩家透過遊戲內傳送功能前往後，便能直接進入房屋或在庭院集合，由於房屋屬於玩家社交空間，並非官方設置的活動場地，因此這波人潮主要是玩家自行揪團、前往打卡，現場也有人拿出坐騎、螢光棒拍照。
玩家集體換橘裝 染劑拍賣場被掃光
最有趣的還不只是人潮，玩家甚至自發玩起「橘色應援」，由於沈伯洋近期競選主打「洋流」概念，不少前往朝聖的玩家將角色外觀染成橘色，現場還有人直接免費提供橘色染劑，讓更多玩家加入配色行列，遊戲內拍賣場的橘色染劑甚至一度遭到大量購買導致缺貨。
事實上，沈伯洋曾透露，自己從2012年起就一路玩《FF14》到現在，算是長年玩家，日前他前往桃園參與活動時，還遇到支持者拿出超絕版「《FF14》1.0 典藏版大外盒」索取簽名；並在鏡頭前分享從《FF14》國際服轉戰繁中服的糾結，展現對遊戲的熟悉。
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《FF14》全名《Final Fantasy XIV》，是 Square Enix 推出的大型多人線上角色扮演遊戲，玩家能在名為「艾歐澤亞」的世界冒險，除了打怪、解任務，也能採集、製作、換裝、蓋房子及與其他玩家社交，遊戲營運超過10年，台灣玩家目前也能透過繁體中文版伺服器遊玩，因此形成相當活躍的玩家社群。
《FF14》中有名為「自由部隊」的功能，玩家可以自行組成的社群組織，透過專屬頻道聊天、共同累積資源，購買公會房屋作為大家的共同據點。房屋除了能自由裝潢，也常被玩家拿來舉辦聚會、拍照或單純掛機聊天，因此當沈伯洋的公會房位置被玩家找到後，自然就具備了讓大量玩家前往「集合」的條件。
而這次爆紅的「沈伯洋線上競選總部」，地點位於《FF14》繁中伺服器「風神」的住宅區「白銀鄉」7區5號房屋，玩家透過遊戲內傳送功能前往後，便能直接進入房屋或在庭院集合，由於房屋屬於玩家社交空間，並非官方設置的活動場地，因此這波人潮主要是玩家自行揪團、前往打卡，現場也有人拿出坐騎、螢光棒拍照。
玩家集體換橘裝 染劑拍賣場被掃光
最有趣的還不只是人潮，玩家甚至自發玩起「橘色應援」，由於沈伯洋近期競選主打「洋流」概念，不少前往朝聖的玩家將角色外觀染成橘色，現場還有人直接免費提供橘色染劑，讓更多玩家加入配色行列，遊戲內拍賣場的橘色染劑甚至一度遭到大量購買導致缺貨。
事實上，沈伯洋曾透露，自己從2012年起就一路玩《FF14》到現在，算是長年玩家，日前他前往桃園參與活動時，還遇到支持者拿出超絕版「《FF14》1.0 典藏版大外盒」索取簽名；並在鏡頭前分享從《FF14》國際服轉戰繁中服的糾結，展現對遊戲的熟悉。