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在義大利斯波萊托（Spoleto）於2026年9月28日至10月1日盛大舉行的頒獎典禮上，掌聲雷動！來自新北市 LUYA Academy（路亞實驗教育機構）的頂尖學子張楷逸，在2026年第14屆HIPPO國際英語奧林匹克全球總決賽（World Finals） 中脫穎而出，強勢斬獲「全球第一名」的至高榮譽！HIPPO競賽被譽為「青少年英語界的奧運會」，今年共吸引全球60多國、超過8萬名英語菁英參賽。它絕非死記硬背的學科考試，而是對標歐洲共同語言參考標準（CEFR）的跨國權威評測。Kyle在2026年歷經數月的過關斬將：1. 台灣初賽（2026年5月）： 橫掃考場，強勢晉級。2. 亞太區域決賽： 擊敗各國菁英，勇奪亞太區第一名，搶下唯一義大利決賽門票。3. 義大利世界總決賽（2026年9月底）： 面對英國 Gatehouse Awards 官方評審，在限時寫作、高難度字謎與即席口說面試中展現完美邏輯，成功登頂世界第一！這張殿堂級的國際認證，對於未來在申請世界常春藤等名校時，提供了超強通行證，更是具備全球溝通力與跨文化領導力的最好證明。張楷逸卓越成績的背後，是路亞持續推動的「思維浸潤」正向學習模式，楷逸的奪冠之路，也證明了台灣學生的英語實力正在發生質變。目前，路亞實驗教育機構以80% 全英語沉浸式環境，與搭配IB 探究式精神的雙重學習薰陶下，英語對張楷逸而言並不是「考科」，而是探索世界、表達觀點的日常工具。這種不留痕跡的「母語思維養成」，讓他站在世界舞台中央時，依然能以從容、睿智的姿態驚艷外籍評審。謝謝張楷逸在 2026 年秋天用實力讓世界看見台灣，也看見實驗型英語教育在台灣發展的卓越潛力！