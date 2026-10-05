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拿過奧運金牌，卻不代表能真正掌控自己的人生。22歲中國跳水奧運金牌得主張家齊，近日因參與實境節目《我家那閨女》，與母親之間高壓、緊繃的互動引發熱議，不少觀眾直呼「看了令人窒息」。面對外界討論，張家齊4日發出長文，坦言退役後才真正開始面對親情、生活與自我主導權，也寫下「人生是曠野」，希望自己能像普通女孩一樣，學著掌控和主導自己的人生。張家齊在長文中感謝節目團隊，溫柔記錄她最普通、最真實的一面。她坦言，因為從小大部分時間都在訓練與比賽，自己對許多生活細節其實相當陌生，也比較大剌剌，甚至缺乏一般同齡人早已熟悉的生活常識。她也在文中打趣提到，現在收到新衣服時，已經會提醒自己要先拆吊牌、清洗後再穿。這樣看似微小的改變，卻正是她退役後重新學習生活的一部分。對許多台灣讀者來說，這也是菁英運動員很少被看見的一面。站上奧運頒獎台的人，未必等於已經準備好面對真實人生；從小被訓練體系推著前進的選手，離開賽場後，反而才開始補上「如何生活」這堂課。真正讓節目引發熱議的，則是張家齊與母親之間的互動。她從6歲左右便進入專業跳水訓練體系，長年離家，也讓她與家人相處時間有限。張家齊在文中坦言，錯過的時光與彼此之間的距離感都是真實存在的。她也提到，過去還在隊裡時，可以暫時不用直面這些問題，但退役後就必須勇敢面對現實。這段話也被外界解讀為，她正在嘗試從「國家隊選手」的身分，慢慢回到一個普通女兒、普通女孩的位置。節目播出後，外界討論焦點集中在母親對她生活、金錢與選擇的高度介入。有觀眾認為，母親在鏡頭前頻繁碎念與打壓式互動，讓人看了相當壓迫；也有網友替張家齊感到心疼，認為她雖然年紀輕輕就拿下奧運金牌，卻直到退役後才真正開始學習如何做自己人生的主人。張家齊在文末引用自己過往演講中的一句話：「媽媽，人生是曠野。」她寫道，自己想像每一個努力生活的普通女孩一樣，學著掌控和主導自己的人生，也想擁有一個更健全、更豐富的人格。這段話也是整起事件最值得被看見的地方。張家齊不是單純在抱怨母親，也不是只想切割家庭，而是在經歷童年離家、長期集訓、奧運奪金與提早退役後，第一次真正開始思考：自己想過什麼樣的人生？過去她曾感嘆自己像是「被國家隊養大的」，如今退役後重新面對家庭、金錢與生活選擇，這些問題都比跳水動作更複雜。對張家齊而言，離開跳台不代表人生失去重心，而是另一場更漫長的練習剛開始。她最後也期許，自己與家人都能成為更快樂的人。這篇長文之所以引發共鳴，正因它不只是奧運金牌選手的家務事，而是一個從小被推向頂尖競技舞台的年輕人，退役後努力把人生慢慢拿回手上的故事。