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▲陳仁龍校長(右)致贈感謝狀給王克文董事長(左).（圖／嶺東提供）

▲嶺東科技大學今天舉行「王老師烘焙教室」捐贈暨揭牌儀式，由淳文股份有限公司董事長王克文投入250萬元，支應教室裝潢與專業設備建置。（圖／嶺東提供）

嶺東科技大學今天舉行「王老師烘焙教室」捐贈暨揭牌儀式，由淳文股份有限公司董事長王克文投入250萬元，支應教室裝潢與專業設備建置。值得一提的是，王克文曾任教嶺東科大，女兒王淳則現任教觀光與休閒管理系，父女兩代「王老師」與嶺東情緣，為此次捐贈增添溫馨暖意。王克文為淳文、碩文與統鉅股份有限公司董事長，過去曾是嶺東兼任教師，教授商事法。女兒王淳目前在觀光與休閒管理系任教。新教室以「王老師」命名，既呼應父女兩代的教師身分，也記錄兩人與嶺東的教育情緣。嶺東科大表示，觀光與休閒管理系已獲教育部核定，自116學年度起更名為「觀光與餐旅管理系」，隨著教學朝餐旅領域拓展，位於春安校區的烘焙教室啟用後，將供烘焙、餐飲及相關專業課程使用，充實學生實作所需的空間與設備。王克文表示，自己曾在嶺東任教，對學校及教育工作有深厚感情，希望透過捐贈，讓學生有更好的學習環境，在實際操作中累積經驗、培養技能，為日後進入職場打下基礎。王淳說，父親過去在嶺東教書，如今自己也在校教授觀光與休閒相關專業，這次以「王老師」為名設置烘焙教室，對她而言，除了教學空間的改善，也承載父親對教育的支持，未來將帶領學生善用設備，提升專業實務能力。嶺東科大校長陳仁龍表示，專業人才培育除了理論知識，也需要實作環境，讓學生將課堂所學運用於操作。學校將持續整合產學資源、改善教學場域，配合系所發展，培育符合餐旅產業需求的人才。