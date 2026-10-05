《惡靈古堡》系列重製版持續受到全球玩家關注，隨著卡普空公布更多系列未來規劃，也讓不少網友在 Reddit 等論壇討論，重製作品恐怕不只是單純將經典遊戲重新製作，製作人竹內潤在30週年特別專刊中透露，卡普空目前讓正傳新作與重製版雙軌發展，未來重製作品將逐步追上正傳進度，更重要的是，團隊早已開始思考兩者「交會」的可能性，代表重製版與正傳之間可能存在更長遠的布局。
卡普空早有布局 重製版未來恐與正傳連結
竹內潤指出，卡普空從《惡靈古堡7》之後，就持續思考如何讓系列過去與現在產生連結，而重製版也不只是重新包裝老作品，隨著重製進度逐漸往後推進，當經典作品重新被帶回現代時間線後，未來甚至可能與正傳故事產生交集。
《惡靈古堡 村莊》暗藏經典元素 玩家開始重新翻找伏筆
竹內潤的上述言論，讓玩家開始重新檢視近年作品中出現的各種細節，究竟哪些內容只是向經典致敬，又有哪些可能是卡普空提前埋下的伏筆，其中，《惡靈古堡 村莊》就成為玩家討論的焦點之一。
《惡靈古堡 村莊》本身雖然延續《惡靈古堡7》的故事，但作品中仍能看到大量系列歷史元素，包括保護傘公司、史賓賽家族以及與拉昆市相關的歷史脈絡，讓新作故事不再只是獨立延續7代，而是逐步把玩家熟悉的舊世界觀重新帶回主線。
5、6代仍未正式官宣 玩家期待重製版追上正傳
若卡普空確實已經提前規劃重製版與正傳的交會，那麼這些看似分散的元素，未來都有可能成為串起不同時代故事的重要線索，目前卡普空尚未正式公布「重製版與正傳合流」的具體作品或時間表，因此玩家期待的《惡靈古堡5》、《惡靈古堡6》重製仍不能視為官方確認。
不過，從《惡靈古堡》持續推進重製計畫，再到正傳新作不斷擴大系列世界觀，卡普空顯然正在打造更完整的長期藍圖。若未來重製作品真的追上正傳進度，兩條發展多年的故事線究竟會如何碰撞，也成為玩家接下來最值得關注的看點。
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竹內潤指出，卡普空從《惡靈古堡7》之後，就持續思考如何讓系列過去與現在產生連結，而重製版也不只是重新包裝老作品，隨著重製進度逐漸往後推進，當經典作品重新被帶回現代時間線後，未來甚至可能與正傳故事產生交集。
竹內潤的上述言論，讓玩家開始重新檢視近年作品中出現的各種細節，究竟哪些內容只是向經典致敬，又有哪些可能是卡普空提前埋下的伏筆，其中，《惡靈古堡 村莊》就成為玩家討論的焦點之一。
《惡靈古堡 村莊》本身雖然延續《惡靈古堡7》的故事，但作品中仍能看到大量系列歷史元素，包括保護傘公司、史賓賽家族以及與拉昆市相關的歷史脈絡，讓新作故事不再只是獨立延續7代，而是逐步把玩家熟悉的舊世界觀重新帶回主線。
若卡普空確實已經提前規劃重製版與正傳的交會，那麼這些看似分散的元素，未來都有可能成為串起不同時代故事的重要線索，目前卡普空尚未正式公布「重製版與正傳合流」的具體作品或時間表，因此玩家期待的《惡靈古堡5》、《惡靈古堡6》重製仍不能視為官方確認。
不過，從《惡靈古堡》持續推進重製計畫，再到正傳新作不斷擴大系列世界觀，卡普空顯然正在打造更完整的長期藍圖。若未來重製作品真的追上正傳進度，兩條發展多年的故事線究竟會如何碰撞，也成為玩家接下來最值得關注的看點。