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「貓福珊迪」階段獎勵扭蛋登場

▲「貓福珊迪」階段獎勵扭蛋登場，依扭蛋次數還可獲得額外獎勵。（圖／業者提供）

「秋日貓福珊迪」組合包

▲秋日貓福珊迪組合包登場。（圖／業者提供）

「貓福珊迪」列車排名賽開跑

▲「貓福珊迪」列車排名賽開跑。（圖／業者提供）

「貓福珊迪」布景必換！可改變農場建築物外觀

▲可以任意變換農場建築物造型的「貓福珊迪」布景。（圖／業者提供）

「貓屋麵包店」期間限定登場

▲「貓屋麵包店」可製作麵包交換特別道具。（圖／業者提供）

《貓福珊迪》進駐農場！一起挑戰賓果

▲「貓福珊迪」賓果活動有機會入手合作限定「麵包貓」。（圖／業者提供）

▲集滿「照片碎片」能獲得限定道具。（圖／業者提供）

《LINE 熊大農場》與《貓福珊迪》展開合作，這次《貓福珊迪》裡的「鯊魚貓」、「鯨鯊貓」與「炸蝦貓」等可愛貓咪，全部進駐熊大農場與玩家相見，合作期間除了在遊戲內推出各種限定小夥伴，以及各式各樣的原創裝飾之外，還有列車排名賽等活動，可以透過活動獲得限定獎勵，活動方式、扭蛋、獎勵一次看。《LINE 熊大農場》即日起與《貓福珊迪》聯手開跑，即日起至11月2日9時59分止，活動期間內登場的扭蛋有「鯊魚貓」、「鯨鯊貓」、「兔仔貓」、「草莓貓」、「蜜蜂貓」等合作限定角色，其中「鯊魚貓」還會推出限定裝飾。玩家達到指定扭蛋次數，還有機會獲得額外獎勵，完成最終階段即可獲得「小貓」小夥伴。本次活動推出特別組合包，包含「炸蝦貓」小夥伴和「炸蝦貓的酥脆炸物屋」熊大的家房屋外觀，和1張「合作限定精選扭蛋券」。在活動期間使用此扭蛋券時，小夥伴的登場機率與「貓福珊迪」階段獎勵的扭蛋相同，每人限購1組。《LINE 熊大農場》在限定期間舉辦「貓福珊迪」列車排名賽活動，玩家們透過完成指定貨物的列車運送任務，累積積分爭取名次，將有機會獲得合作限定的「狐狸貓」小夥伴，活動時間至10月12日9時59分。本次推出尋寶、養蜂箱和壽司店的特殊布景，限時登場的布景須達到能使用該建築物的等級才可啟用，布景取得之後可以永久使用，也能隨時更換或恢復成原狀，布景活動時間至11月2日9時59分。只要製作出麵包，就可以到「麵包店陳列架的交換商店」兌換特別的合作道具，期間限定登場至10月19日9時59分。活動期間內，只要完成賓果盤中的指定任務，即可逐步解鎖格子並獲得遊戲獎勵；完成指定連線，有機會獲得「貓福珊迪」合作限定的「麵包貓」小夥伴。活動期間自10月19日10時開跑，一路進行至10月26日9時59分。「貓福珊迪」美好回憶活動則在10月26日上午10時登場，在11月2日9時59分前只要蒐集「肉球棒棒糖」，或是登入熊大農場完成簽到，即可拿到「照片碎片」，集滿「照片碎片」就能夠得到合作限定道具。