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走進歷史眷舍，展開手作與感官的文化旅程

5家特色工坊、串聯7大主題體驗

▲5家特色工坊串聯7大主題體驗。（圖／業者提供）

「眷影藝舍・尋跡集章」走訪5間工坊，蒐藏眷村建築記憶

限量場次開放報名，秋日走進空軍三重一村藝遊

▲「眷影藝舍・尋跡集章」免費參加，可抽價值500元禮品。（圖／業者提供）

2026新北市眷村文化節開跑！今年特別串聯空軍三重一村園區內5家在地職人工作室，自10月9日至10月25日推出充滿質感與手作溫度的「眷村藝遊．體驗工坊」。活動結合陶藝、布藝、故事繪畫、精油調香、身體感知與藍晒攝影等多元形式，邀請不同年齡層走進懷舊眷舍，用雙手帶回專屬的秋日文化記憶。空軍三重一村園區保留不同時期與使用性質的眷舍建築，位於園區兩側、鄰近正義南路68巷及同安東街的成排眷舍，如今由各具特色的藝文工作室進駐，逐步發展成結合創作、展覽、香氣與影像的文化空間。「眷村藝遊．體驗工坊」由5家進駐工作室共同策劃，規劃7大主題、共10場文化體驗。民眾不僅能參與職人課程，也能沿著眷村巷弄走訪不同工坊，在老屋建築與生活場景中，認識眷村文化的歷史脈絡及當代轉化。「眷村花磚杯墊」以老眷舍常見的花磚圖樣為創作靈感，帶領學員透過陶土捏塑，將眷村生活記憶轉化為具有手作溫度的日常器物。「童玩兔子襪娃娃DIY」運用襪子、棉花與裝飾材料，學習裁剪、縫製、填充及造型設計，從物盡其用的生活智慧中，重溫昔日童玩的純真樂趣。神怪畫家角斯老師透過生動有趣的臺灣鬼怪故事，引導國小學員觀察角色外形、表情與特色，畫出獨一無二的萬聖節妖怪，展開一場奇幻的眷村冒險。推出三場結合香氣、地方文化與身體感知的體驗課程，包括運用15支天然精油創作個人香水的「瘋狂調香慶雙十」、結合芭蕾提斯體雕與秋季植物按摩油的「身體動起來・秋日植感舒活」，以及從三重埔香花栽培、花茶製作與地方記憶出發的「花韻到茶韻——從三重香花文化到當代茶香水」。「讓手機照片成為永恆的藍色相片」帶領民眾將手機中的家人、旅行或毛孩照片，轉化為具有普魯士藍色調的藍晒作品，親手體驗感光材料塗佈、曝光及水洗顯影的創作過程。除文化體驗課程外，園區五家工作室另於10月3日至12月26日共同串聯推出「眷影藝舍・尋跡集章」，邀請民眾漫步空軍三重一村，循著巷弄尋訪五間特色藝文工坊。空軍三重一村保留不同時期與官階的眷舍建築，位於園區核心的「將軍宅」，昔日為高階軍官居所，如今多由特色餐飲進駐；園區兩側鄰近同安東街與正義南路68巷的成排建築，則為當時基層官兵居住的下士官舍，現已轉化為各具風格的藝文工坊。本次藝文工坊由「TRIGG-ER STUDIO」設計一系列別具特色的眷村建築印章，並由茉田蒥香嗅覺藝術工作室統籌活動，將園區建築轉化為可創作、值得蒐藏的圖像記憶。民眾可依活動指引尋找指定集章點，在走訪過程中感受眷村進駐職人等多元創作風貌。活動期間每逢國定假日及週六、週日皆可免費參加，完成指定集章任務即可參加抽獎活動，有機會抽中價值最高500元的精美禮品。主辦單位表示，希望透過文化體驗與集章探索，讓民眾不只是參觀歷史建築，發揮對眷村風貌的想像，也同時認識進駐職人的創作故事。「眷村藝遊．體驗工坊」即日起於ACCUPASS活動通開放預約報名，活動優惠價每人250元至400元。各課程適合年齡及參加對象不同，報名前請詳閱場次資訊；名額有限，額滿即停止受理。秋高氣爽之際，不妨安排一趟空軍三重一村輕旅行，走進老眷舍、拜訪特色工坊，在文化與藝術交織的秋日午後，完成一件親手創作的作品，蒐集一枚眷村建築印記，留下專屬於自己的藝遊記憶。◾活動日期：2026年10月9日（五）至10月25日（日）◾活動地點：空軍三重一村園區兩側眷舍◾園區位置：新北市三重區正義南路68巷及同安東街◾活動內容：五家特色工坊、七大主題、十場文化體驗◾活動費用：每人250元至400元，依各場次公告為準◾活動日期：2026年10月3日至12月26日◾開放時間：活動期間每逢國定假日及週六、週日◾集章卡領取處：空軍三重一村園區服務中心◾活動集章地點：WUWU工坊、双生緣手工坊、TRIGG-ER STUDIO、茉田蒥香嗅覺藝術工作室、菁桐照相館◾參加費用：免費◾活動方式：依活動指引走訪指定集章點，完成任務即可參與抽獎活動，有機會抽中價值500元禮品