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立委王美惠今（5）日邀請衛福部次長呂建德赴衛福部嘉義醫院考察，了解嘉義市醫療及長照服務現況，並討論擴充照護量能的計劃。此外也提出高齡居家安全政策，將擴大長者居家安全補助的適用對象，讓家中有長者的家庭，不再受限於身心障礙、失能等身分限制，而是讓每一位長輩，依實際的需求，申請居家安全改善補助，包括防滑設備、扶手等，讓長輩在熟悉的家中安心生活。王美惠今日與衛福部一同視察衛福部嘉義醫院，了解嘉義市醫療及長照服務現況，並討論擴充照護量能的計劃。王美惠說明，部嘉護理之家佔床率已接近99%，目前還有約85位在候位，顯示在地住宿型照護需求迫切。王美惠表示，早在2023年10月就帶領立法院衛環委員會考察部嘉，當時建議在東院區規劃長照大樓。目前部嘉已提送計畫書，計畫期程為2027年至2031年，規劃興建地下1層、地上7層的長照大樓，設置護理之家、培訓中心、失智及日間照顧據點，並配置職員宿舍，改善醫護人員住宿條件，協助培育及留住在地照護人才，總經費約為18億元。會議中呂建德表示，部嘉醫院整合醫療、社區健康及長照，為嘉義市民提供全方位照護服務，長照大樓興建之經費及人力，衛福部與醫福會將大力支持。王美惠指出，嘉義市65歲以上長者已超過人口20%，邁入「超高齡社會」，必須及早擴充照護量能。除了推動長照建設，同時提出高齡居家安全政策，若未來有機會擔任市長，將擴大長者居家安全補助的適用對象，讓家中有長者的家庭，不再受限於身心障礙、失能等身分限制，而是讓每一位長輩，依實際的需求，申請居家安全改善補助，包括防滑設備、扶手等，讓長輩在熟悉的家中安心生活。王美惠表示，照顧長輩應從預防做起，不能等到跌倒受傷或需要照顧時，才提供協助。居家安全設備的補助，看似小小的改善，卻關係到長輩每天的安全，也是許多家庭最實際的需求。強調未來市府照顧長輩會以實際需求為出發點，並落實「預防優先」，讓嘉義市長輩老有所依、住得安心，家人也更加放心。