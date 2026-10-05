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國際佛光會2026年世界會員代表大會10/3於台北大巨蛋隆重揭幕，來自五大洲41國、98個協會、逾3.5萬佛光人齊聚，以「傳燈六十．百年仰望」為主題，慶祝佛光山開山60周年與星雲大師百年誕辰。台北大巨蛋化成金色海洋，燈光與梵音交織，3.5萬雙合十的手，像一片溫暖的波浪，將和平的心願送向世界。來自五大洲的佛光人跨越千里而來，只為在佛光山開山60周年、星雲大師百年誕辰之際，點亮一盞盞希望之燈。國際佛光會榮譽總會長吳伯雄表示，過去世界會員代表大會因人數眾多，經常必須分場舉行，今日一進場看到全球佛光人齊聚大巨蛋，感動得直流淚。他語帶哽咽地說：「我們每個人都創造了這歷史性的一刻，既是參與者，也是歷史的創造者。」吳總會長並強調，大巨蛋不只是體育場館，更是凝聚人心、引領社會向上的重要場域。國際佛光會署理會長慈容法師表示，弘法形式可以隨時代改變，但星雲大師的願心始終不變。如今這盞燈已傳向全球各地，未來要靠一代代佛光人接棒、不忘初心，讓人間佛教持續在五大洲發光。立法院前院長、中華傳統宗教總會榮譽總會長王金平表示，身為學佛之人，能夠親近佛法、實踐佛法，是十分難得的福報。他指出，星雲大師所倡導的人間佛教理念，正一步步實現「佛光普照三千界，法水長流五大洲」的願景，如今五大洲處處都有佛光人的身影，期許大家持續為世界和平貢獻心力。內政部長劉世芳讚許佛光人長年投入宗教、文化、教育與賑災，並以花蓮馬太鞍重建為例，展現「生活佛教」與「歡喜佛教」的實踐。教廷駐華代表馬德範（Rev. Msgr. Stefano Mazzotti）轉達教宗良十四世的祝福，期盼佛、天兩教攜手促進和平與包容。他表示，天主教徒與佛教徒追尋相近的和平願景，在當今世界更應攜手祈禱、促進理解與包容，以和平方式化解衝突。國際佛光會中華總會總會長潘維剛強調，來自不同國家、不同文化背景的佛光人跨越千里相聚大巨蛋，展現人間佛教跨越國界、文化與世代的凝聚力。國際佛光會世界總會副總會長劉長樂指出，當今世界正處於前所未有的動盪與變局，區域衝突、社會撕裂，以及天災人禍帶來的焦慮，都在考驗人類智慧。在充滿不安的時代，「做好事、說好話、存好心」的三好運動絕非一句簡單口號，更是安定人心的力量。