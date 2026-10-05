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台中市水湳轉運中心自9月底引進9條國道客運路線以來，每日提供130班次服務，整體營運滿週順暢。台中市政府交通局今(5)日指出，不僅往返桃園國際機場的轉乘動線大幅縮短，獲民眾高度肯定，也有效帶動周邊經貿園區與會展中心效益，展現多元運具串聯的初步成果。交通局長葉昭甫表示，自9月30日起，包含國光客運、統聯客運及台中客運等業者所屬的9條國道客運路線（1620、1805、1826、1851、1860、1861、1863、1866及9010）已順利停靠水湳轉運中心。此舉成功串聯國道客運、市區公車、捷運、計程車、汽機車與 YouBike 等多元運具，極大化發揮公共運輸的轉乘功能。已有市民肯定表示，過去前往桃園國際機場需專程至朝馬搭乘 1860 路，現在就近在水湳搭乘 1861 路至經國轉運站即可順利轉乘至機場，整體便利性顯著提升。葉昭甫指出，水湳轉運中心於8月5日完工啟用後，先行開放停車場供民眾使用，8月6日同步上路25、54、82、108、156、354等多條市區公車路線，方便民眾停車後轉乘至綠美圖、台中國際會展中心、台中國際機場及高鐵台中站等重要樞紐。交通局補充說明，逢會展中心舉辦大型展覽時，轉運中心停車場使用率均明顯增加約 1.5 成，顯示其對於水湳經貿園區的停車調配已發揮良好綜效。葉昭甫強調，市府積極推動四大轉運中心，繼豐原轉運中心於111年營運、水湳轉運中心接力上路後，台中轉運中心也預計於11月4日正式啟用。未來將透過完善的轉運設施與動線規劃，有效縮短民眾轉乘時間，進一步提升整體公共運輸系統的服務品質與運作效能。