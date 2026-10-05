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▲今年1至7月年增幅度擴大至40.1%，預期今年整年設備業產值將再創新猷。（圖／經濟部提供）

內部需求旺、國外廠商落地 內銷突破6成

半導體、AI產業持續滾燙，但背後打造任何相關零件的機械設備也不能輕忽。據經濟部今（5）日統計，電子及半導體生產用機械設備業（設備業）去年產值達2,522億元，創歷史新高；今年1至7月年增幅度擴大至40.1%，因此有望產值再上一層樓。據統計，我國設備業集中在「半導體生產用設備及零組件」、「印刷電路板生產設備及零組件」、「平面顯示器生產設備及零組件」，以及「其他電子生產設備及零組件」。經濟部統計處表示，設備業自2021年以來產值大致呈成長態勢，只有2023年因終端需求疲弱，產業調整庫存，廠商對設備投資轉趨保守；2025年產值達2,522億元，創歷史新高，年增20.2%；今年1至7月年增幅度擴大至40.1%，預期今年整年設備業產值將再創新猷。而在設備業當中，「半導體生產用設備及零組件」表現最亮眼，不僅今年1至7月年增率突破4成，產值來到1607億元，占整體產值的83.1%。值得一提，隨著內廠商加速技術升級與提升自製能力，加上國際設備大廠持續深化在台投資布局，設備業內銷占比逐步成長，2021年為50.3%，2025年占比首破6成，提升10.5個百分點；而從海外進口依存度也降至85.2%。而在海外市場部分，隨我國廠商持續擴大布局東南亞供應鏈，今年1月至8月對東協出口成長109.1%，占比提升至37.7%，超越中國及香港，排名躍升第1；中港地區則受美中科技紛爭影響，廠商逐漸將生產基地移回國內或擴增中國大陸以外之生產基地，致今年1至8月下降至33.3%排名居次。