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▲「高雄市道路安全發展與創新成果發表會」公開展示與鴻海科技集團CityGPT合作一年多來的階段成果。（圖／高市府交通局提供）

▲此次發表的「RSI智慧道路安全檢查」利用搭載影像與定位感測設備的巡航車輛，從駕駛人視角蒐集路口資訊，再依道路安全檢查項目輔助判讀。（圖／高市府交通局提供）

高市府交通局在「高雄市道路安全發展與創新成果發表會」中，公開展示與鴻海科技集團CityGPT合作一年多來的階段成果。透過AI巡航檢查、路口影像分析及道安資料整合，已完成40處路口場域驗證，逐步建立以數據辨識風險、由專業人員研擬改善措施的治理流程。交通局表示，高雄道路範圍廣、路口型態多元，單靠人工現勘與事故資料，難以持續掌握每一處路口的變化。AI智慧科技的價值，是協助第一線人員更有效率地蒐集資料、找出異常，並把時間用在判讀原因與改善設計上。此次發表的「RSI智慧道路安全檢查」，利用搭載影像與定位感測設備的巡航車輛，從駕駛人視角蒐集路口資訊，辨識號誌、標誌、標線及車道配置等資料，再依道路安全檢查項目輔助判讀。檢查結果保留影像與位置佐證，交由專業人員覆核，使路口檢查更一致，也方便後續追蹤改善。另一項「CCTV路口近迫衝突分析」，運用既有路口攝影機觀察車輛動線，分析車輛即將碰撞或先後通過同一衝突點等情形。即使尚未發生事故，交通局也能藉此檢視潛在風險，並結合事故紀錄、道路設施及環境資料，研判哪些路口與衝突型態需要優先處理。交通局指出，平台將分散的事故、救護及道路資訊串聯，協助人員查詢風險脈絡，並產出工程改善建議供檢核。AI提供分析與建議，改善方案仍須由專業人員確認、由權責機關執行，並持續追蹤成效。這也是智慧科技真正進入交通治理的關鍵。交通局長張淑娟表示，技術能協助城市更早看見風險，但要讓改善持續發揮作用，仍有賴資料標準、跨局處協作與專業人才。交通局將以40處路口的驗證成果為基礎，持續精進系統、擴大適用場域，讓有限的道安資源用在更需要的地方，朝主動預防的道路安全治理邁進。