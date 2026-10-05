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▲徐雪芳副董事長(右)拜訪平川市長工藤 貴弘(左)並邀請來台參加青森弘前文化物展嘉年華開幕活動。（圖／品牌提供）

▲徐雪芳副董事長(中)親自在弘前蘋果公園植下世界一、北斗品種兩棵蘋果樹。（圖／品牌提供）

從2011年開始2台花車銷售4000顆弘前蘋果到2026年目標40萬顆蘋果，成長100倍!!遠東零售集團展現強大民間外交與綠色實力！遠東零售集團副董事長徐雪芳日前親自帶領陳佑任副總經理率團出訪日本青森縣，不僅深度拜會新上任的弘前市長 谷川 政人與平川市長 工藤 貴弘，傳遞台日共榮情誼，更受邀出席日本東北唯一現存天守閣—弘前城的「曳戻し（天守閣移城歸位）」歷史盛事。同時，徐雪芳副董事長於弘前蘋果公園親手植下「世界一、北斗」等頂級蘋果樹種，以「綠色甜蜜外交」為11月即將在台盛大登場的「青森弘前文化物展嘉年華」揭開序幕，本次遠東百貨更首度發揮集團大綜效，聯合city'super與愛買量販店，誓言挑戰在台銷售超過40萬顆、業績翻倍成長的歷史新高紀錄！做為台日產經與文化交流的推手，遠東零售集團此行受邀出席具有400年歷史、日本東北地區唯一現存天守閣—弘前城的移城（天守閣回遷原址）大典。這項歷時十年的石垣修復工程進入最終歷史性時刻，由上千名國內外賓客齊心拉繩移動重達400噸的天守閣。現場貴賓雲集、政商規格極高，包含日本皇室成員正仁親王妃華子殿下、津輕藩第十五代當家、青森縣知事、弘前市長、平川市長及地方仕紳皆親臨現場；台灣則由台南市長黃偉哲及遠東零售集團副董事長徐雪芳做為重要代表受邀。徐雪芳副董事長親自參與拉繩，同心協力推動歷史名城歸位。此行另一大產經亮點，為徐雪芳副董事長親自拜會新上任的弘前市長與平川市長，除了代表遠東零售集團致上誠摯祝賀，更當面遞交邀請函，親自邀請兩位新任市長於今年11月率團來台，參加遠東百貨最引以為傲的年度盛事「青森弘前文化物展嘉年華」。青森縣弘前市與平川市做為全球頂級蘋果的黃金產地，長期與遠東零售集團維持緊密的供應鏈夥伴關係。雙方在會談中達成高度共識，未來將在永續農業、產地直供與文化觀光上有更深度的合作，讓台灣消費者能第一時間品嚐到最高品質的日本精緻農產。為了落實環境永續（ESG）與綠色外交，徐雪芳董事長特別受邀至知名景點「弘前蘋果公園」進行植樹儀式，親手種下象徵台日繁榮與豐收的頂級蘋果品種「世界一」與「北斗」。這株果樹不只種下了綠色希望，更確立了徐雪芳副董事長做為台日兩地最佳「綠色甜蜜外交大使」的地位。因應即將到來的11月台灣消費旺季，徐雪芳副董事長在考察產地後展現強大通路信心，宣布今年「青森弘前文化物展嘉年華」將首度打破過往單一通路框架，全面串聯遠東零售集團綜效，聯合高檔精品超市 city'super 以及量販愛買 (a.mart) 展開全台大聯展。透過百貨、精品超市與量販店的三維通路布局，精準鎖定各族群消費者，目標設定在台總銷售量衝破 40 萬顆、創下銷量翻倍成長的歷史性新高峰，讓青森弘前蘋果的香甜魅力蔓延全台。