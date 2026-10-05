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寒露最旺「3生肖」！獎金、貴人通通來報到

▲小孟塔羅雲蔚老師指出，隨著大環境經濟進入新一輪洗牌，生肖虎、龍、豬3大生肖的賺錢雷達全面啟動，有望獲得額外獎金或紅包。（圖／記者徐銘穗攝）

二十四節氣中的第十七個節氣「寒露」即將在10月8日（週四）降臨，這個時間點也象徵秋收結束、進入儲藏階段，同步影響生肖運勢。對此，小孟塔羅雲蔚老師指出，隨著大環境經濟進入新一輪洗牌，生肖虎、龍、豬3大生肖的賺錢雷達全面啟動，這3大生肖今年秋天憑藉自身專業與積極行動，預料在職場、投資及合作領域都有機會迎來財運，甚至提前實現買房、買車等夢想，成為秋季財運旺盛的代表。生肖虎進入秋天後，行動力如同加滿油的引擎，對賺錢機會格外敏銳。近期若在職場上遇到高難度專案，只要願意主動承擔，隨之而來的獎金也有望讓辛勞獲得回報。這種積極搶先行動的態度，也有助於屬虎者在同業競爭中取得優勢。小孟塔羅雲蔚老師建議，屬虎者可以將醞釀已久的企劃案付諸實施，大膽向主管爭取預算與分紅，同時把握客戶信任，增加年度獎金收入。只要維持這股衝勁，屬虎者有望在年底前累積更多收入，提前為過年紅包做好準備。生肖龍平時以低調累積實力著稱，隨著節氣轉換，對財富的渴望也被喚醒。過去數月省吃儉用累積的積蓄，近期有望遇上適合的理財機會。小孟塔羅雲蔚老師認為，屬龍者不必一味追逐高風險投資，可以將重心放在房地產或長期儲蓄，透過穩健方式累積財富，讓資產逐步增加。此外，近期也有機會獲得長輩紅包或家人提供購屋基金，若能妥善規劃資金，買房、買車等夢想也有望逐步實現。秋天生肖豬人氣高漲，魅力隨著氣溫下降反而增強。這段時間，各類合作機會可能紛紛找上門，無論是推銷新產品或洽談新合約，都有機會憑藉自信與溝通能力取得對方信任，促成合作。小孟塔羅雲蔚老師指出，現在正是屬豬者爭取高額利潤抽成的時機。這波財運除了有望帶來名利雙收，實質收入也可能明顯增加。只要善用人脈並整合手上的資源，年底前資產有望進一步累積，成為今年秋季財運最旺的生肖代表。