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日本最新晨間劇《花朵盛開》以傳奇作家宇野千代為原型，找來石橋靜河時隔8年回歸晨間劇、首度擔綱女主角，從開播前就因豪華卡司受到關注，首播果然開出15.5%收視率。除了YOASOBI獻唱主題曲〈盛開吧〉成為亮點，渡部篤郎飾演的父親「葉野清治」更因離譜教育方式惹怒大批觀眾，讓他無奈替自己喊冤「我本人內心既溫暖又善良」；加上石橋靜河、松隆子、佐藤緋美、工藤阿須加等主要演員都是星二代，也讓這部晨間劇從戲裡到戲外話題滿滿。《花朵盛開》首播廣受好評，收視率直衝15.5%；主題曲〈盛開吧〉更邀請日本現象級天團YOASOBI演唱，以宇野千代自傳為基礎，將她近百年歲月的悲傷與喜悅融入歌詞裡，話題與收視表現持續受到關注。還有網友眼尖發現，《花朵盛開》演員陣容中不乏「星二代」身影，女主角石橋靜河的父親石橋凌、母親原田美枝子都是資深演員；松隆子出身演藝世家，父親是歌舞伎名家松本白鸚；佐藤緋美的父親則是日本男星、音樂人淺野忠信；工藤阿須加的父親工藤公康雖非演藝圈人士，卻是日本職棒名將，4人都有知名父母的光環加持，也讓《花朵盛開》意外成為「星二代含量超高」的晨間劇。由於日本過去就流傳「星二代主演作品收視容易開紅盤」的說法，如今《花朵盛開》首集果真開出15.5%收視率，也讓這項巧合再度掀起討論。女星石橋靜河飾演時隔8年再度挑戰晨間劇，更首度擔綱主演，她所詮釋的主角「葉野珠」，是個好奇心旺盛、行動力十足的小說家。為此石橋靜河事前特別拜讀宇野千代的著作，興奮表示：「花上近1年的時間，讓自己變成宇野千代女士，感到相當榮幸！」她也分享，書中提及每天早上宇野女士總是精神奕奕的回應向她問候的人說「今天棒透了！」讓石橋靜河內心澎湃不已，直呼：「我也希望大家早晨收看《花朵盛開》時，也能感受到今天『棒透了！』。」用滿滿元氣開啟美好的一天。此外，不少觀眾更是被渡部篤郎飾演的父親「葉野清治」離譜教育方式氣得牙癢癢，留言寫下「快要討厭渡部篤郎了！」、「母親大人，快來守護珠吧...」隔著螢幕替主角抱不平。面對角色招來大批怒火，渡部篤郎無奈笑說：「葉野清治是個離譜至極的父親，但我本人內心既溫暖又善良，也是很努力在詮釋嚴苛父親的模樣。」凸顯渡部篤郎的演技感染力極強，讓觀眾入戲太深。《花朵盛開》每週一至週五於LINE TV跟播。