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▲嘉義縣敬老禮金專屬紅包袋印有重陽賀詞與縣長賀章，分採現金與匯款發放。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣府派員深入村里發放敬老金現金，提醒長輩前往領取時務必備齊身分證與印章。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣重陽敬老禮金發放時程出爐！今年全縣符合條件的 65 歲以上長輩共 11 萬 6,824 人，每人可領 3,000 元至 9,000 元不等。採匯款撥款者，公所將於 10 月 8 日以前直接入帳；選擇領取現金者，縣府將於 10 月 12 日起派員至各村里發放，領取期限至 11 月 12 日截止，符合資格的長輩千萬別錯過！嘉義縣老年人口比例高達 24.74%，縣長翁章梁表示，「老勢大」長年為家庭與土地辛苦付出，縣府有責任推動完善福利制度。今年敬老禮金的長輩，總發放預算達 3 億 6,935 萬元，發放金額依年齡級距劃分如下：65 歲至 89 歲：每人發放 3,000 元90 歲至 99 歲：每人發放 6,000 元100 歲以上人瑞：每人發放 9,000 元（由縣長親往祝賀或公所代表慰問）社會局說明，今年發放採「現金與匯款併行」。先前已申請匯款轉帳者免重新申請，公所將於 10 月 8 日以前直接撥入指定帳戶，共有 3 萬 4,769 人受惠；選擇領取現金的 8 萬 2,055 名長輩，縣府各局處人員將於 10 月 12 日至 16 日深入村里定點或親發。特別提醒選擇領現金的長輩，前往領取時請務必備妥身分證正本與印章，發放期限至 11 月 12 日截止，請記得於期限內領取。