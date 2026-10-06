嘉義縣重陽敬老禮金發放時程出爐！今年全縣符合條件的 65 歲以上長輩共 11 萬 6,824 人，每人可領 3,000 元至 9,000 元不等。採匯款撥款者，公所將於 10 月 8 日以前直接入帳；選擇領取現金者，縣府將於 10 月 12 日起派員至各村里發放，領取期限至 11 月 12 日截止，符合資格的長輩千萬別錯過！
🟡全縣近12萬人受惠！發放年齡級距金額一覽
嘉義縣老年人口比例高達 24.74%，縣長翁章梁表示，「老勢大」長年為家庭與土地辛苦付出，縣府有責任推動完善福利制度。今年敬老禮金發放對象為重陽節前年滿 65 歲、設籍滿 6 個月且持續在籍的長輩，總發放預算達 3 億 6,935 萬元，發放金額依年齡級距劃分如下：
65 歲至 89 歲：每人發放 3,000 元
90 歲至 99 歲：每人發放 6,000 元
100 歲以上人瑞：每人發放 9,000 元（由縣長親往祝賀或公所代表慰問）
🟡領現金記得帶齊證件！發放期限止於11月12日
社會局說明，今年發放採「現金與匯款併行」。先前已申請匯款轉帳者免重新申請，公所將於 10 月 8 日以前直接撥入指定帳戶，共有 3 萬 4,769 人受惠；選擇領取現金的 8 萬 2,055 名長輩，縣府各局處人員將於 10 月 12 日至 16 日深入村里定點或親發。特別提醒選擇領現金的長輩，前往領取時請務必備妥身分證正本與印章，發放期限至 11 月 12 日截止，請記得於期限內領取。
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嘉義縣老年人口比例高達 24.74%，縣長翁章梁表示，「老勢大」長年為家庭與土地辛苦付出，縣府有責任推動完善福利制度。今年敬老禮金發放對象為重陽節前年滿 65 歲、設籍滿 6 個月且持續在籍的長輩，總發放預算達 3 億 6,935 萬元，發放金額依年齡級距劃分如下：
65 歲至 89 歲：每人發放 3,000 元
90 歲至 99 歲：每人發放 6,000 元
100 歲以上人瑞：每人發放 9,000 元（由縣長親往祝賀或公所代表慰問）
社會局說明，今年發放採「現金與匯款併行」。先前已申請匯款轉帳者免重新申請，公所將於 10 月 8 日以前直接撥入指定帳戶，共有 3 萬 4,769 人受惠；選擇領取現金的 8 萬 2,055 名長輩，縣府各局處人員將於 10 月 12 日至 16 日深入村里定點或親發。特別提醒選擇領現金的長輩，前往領取時請務必備妥身分證正本與印章，發放期限至 11 月 12 日截止，請記得於期限內領取。