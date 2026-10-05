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中職台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」成員一粒（趙宜莉），不僅有甜美外貌、好身材，就連頭腦都非常聰明。近日有網友翻出她過往參加益智節目《全民星攻略》的畫面，竟然把所有問題都答對，讓大家都超驚訝，還有人翻出她曾透露多益（TOEIC）考960分，跟滿分990分只差30分，達到金色證書的頂尖水準，大讚她才貌雙全。有網友近日在Threads分享一粒過往參加《全民星攻略》的畫面，只見她在入學能力的鳳梨與檸檬二選一選項的所有題目中，竟然全部都答對，其中曾國城選出他覺得較難題目「傳言起源於印度西北部的是？」答題時一粒雖然猶豫了一下，最後還是選擇檸檬並答對，曾國城也問她原因，一粒表示沒聽過印度鳳梨，但印度料理有的會加檸檬，所以選擇了檸檬，獨特思考方式引發現場來賓大讚：「好聰明喔！才貌雙全欸！」而一粒的這段畫面，也讓許多人都感到非常佩服，還有人翻出其實輔仁大學畢業的她英文也非常好，多益成績高達960分，是屬於金色證書的高分頂尖水準，紛紛佩服大讚：「好厲害喔，我記得她蠻會讀書的，而且英文還很厲害，各方面都超強！」、「真頂…才貌雙全」、「就算是猜的高材生猜的直覺就是會比較準。」事實上，一粒除了英文很好外，也主修法語，更曾代表球團擔任外賓的接待與翻譯工作，語言能力非常強。TOEIC（多益）全名為「Test of English for International Communication」，是針對母語非英語人士所研發的國際英語能力測驗，主要評估在職場、商務與日常生活情境中的實際溝通能力。測驗主要有兩種，著重於不同的英語程度與技能，標準版一種為聽力與閱讀各100題，滿分為990分，適合中階至高階學習者，為求職、升學或企業內部評估最常用的指標。另一種則是口說與寫作測驗，用來評估口語流暢度及書面表達能力，滿分則各為200分，加總為400分。