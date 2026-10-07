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老Saab繞行赤道 25 圈！設計師的專屬移動辦公室

▲當車主看到儀錶板碼表來到99萬9999公里無法再增加之後，開始擔心未來保養時間不知道怎麼判斷，於是才決定回廠進行大翻修。（圖／Saab Taiwan- 總代理商富公司授權使用）

拒絕盲點偵測等新科技！車主堅持原汁原味的駕馭純粹

▲20年車齡的SAAB 9-5引擎狀況仍相當好。（圖／Saab Taiwan- 總代理商富公司授權使用）

牙刷伺候細心匠心修復翻新！Saab老車無懼零件短缺

▲一百萬公里SAAB 9-5在翻新之前的模樣，雖然車主保養得相當好，但仍能看出歷史痕跡。（圖／Saab Taiwan- 總代理商富公司授權使用）

▲經過商富團隊縝密的翻新作業之後，車子內裝部分煥然一新。（圖／Saab Taiwan- 總代理商富公司授權使用）

被譽為台灣「最佛心車商」的商富公司，近期完成了一項堪稱傳奇級別的翻新工程。一輛於 2006 年出廠的 Saab 9-5 ，在車主長達 20 年的熱愛與重度使用下，累積行駛里程正式突破驚人的 100 萬公里。為了讓這輛意義非凡的老車重獲新生，商富團隊近日特別為其進行了深度的整備翻新，成功讓這輛經典車款恢復近乎新車模樣，也讓大批愛車族狂讚：「最強代理」。對此，《NOWNEWS》今日新聞獨家專訪商富副總經理楊健龍與負責此次百萬公里翻新計畫的技師鄭博允，揭開這段人車情誼與精湛修復工藝的幕後故事。究竟 100 萬公里的距離有多遙遠？這不僅相當於繞行地球赤道約 25 圈，更等同於地球與月球之間往返約 1.3 趟的驚人里程。這項看似不可能的紀錄，全由這輛 Saab 9-5 單獨締造！商富副總經理楊健龍透露，這輛車的車主是一名業界風評極佳的室內設計師，平時是「工作狂熱分子」，一年之中幾乎只有農曆春節才會稍微休息。由於手邊常同時進行 10 多個設計案，他每天都必須開車往返不同的施工現場，這也成為該車能迅速累積里程的最大主因。對車主而言，這輛車早已超越了單純的交通工具，更像是一間能讓他靜心思考的「移動辦公室」；許多在案場想不出來的設計靈感，都是在獨自駕車的過程中慢慢梳理成形。至於為何會有這一次1百萬公里翻新計畫，楊健龍副總表示，當車主看到儀錶板碼表來到99萬9999公里無法再增加之後，開始擔心未來保養時間不知道怎麼判斷，於是才決定回廠進行大翻修。儘管在現今的二手市場上，這輛老車的殘值可能不到新台幣 10 萬元，但楊健龍強調，這輛車承載了車主無價的革命情感。在這次的回廠翻新中，車主對於車輛的訴求相當明確，首重「安全」與「好開」，並堅持不追求任何現代化的科技配備。即便商富能提供盲點偵測系統或加大輪圈等升級改裝，車主依然全數婉拒，堅持「原車沒有，就不要」的極致原則，他不僅希望盡可能保留當年出廠時的樣貌與駕駛感受，甚至連車用音響都不在乎，因為他開車時習慣全神貫注，從未開啟音樂。面對如此高齡的老車維修，商富展現了有別於一般市場的霸氣與堅持。楊健龍指出， Saab 全球保有車輛有限，許多零件的開發早已不符商業成本，但只要車主有需求，商富甚至會特別重新開模製作容易老化變黏的內裝小橡皮零件，只為了消除車主觸碰時的「老化感」。楊副總也提到，至今台灣仍有大量高齡 Saab 車持續保養，一共有6間直營廠、12間特約廠。不少車輛在持續回廠保養的情況下，車齡已達10多年甚至20年以上，但仍維持良好狀態。負責操刀的技師鄭博允也表示，這輛 Saab 9-5 此次進廠完全沒有遇到零件短缺的窘境，真正的修復難點在於如何保留原車樣貌的同時抹去歲月摧殘，團隊遵循車主的意願，秉持著的最高原則，針對座椅、方向盤、地板甚至車門接縫等細節，技師們出動牙刷進行極度細緻的深度刷洗。完成這次傳奇級別的整修計畫之後，商富公司感性地表示，團隊抹去的只是機械磨耗與油汙留下的歲月痕跡，而不變且被珍貴留下的，是車主與這輛車 20 年來一路同行的精彩回憶。