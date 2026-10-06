我是廣告 請繼續往下閱讀

▲隨著AI資料中心越蓋越多，電力與能源轉型成為各國剛性需求。專家點出「核能與鈾礦」、「稀土與關鍵礦物」及「智慧電網與儲能」，將是未來支撐科技運算的「三大戰略資源」。

▲根據美國企業獲利預測圖表顯示，除科技股續強，2026年起能源、原物料獲利也可望大幅成長，成為市場新亮點。

▲專家指出，可參考永豐全球戰略資源基金的「333均衡配置」，分散布局核能鈾礦、稀土、電力，兼顧成長潛力與風險控管。

▲專家建議戰略資源布局可放眼全球，鎖定「鈾、稀、力」領域具領導地位的海外企業，藉此補足供應鏈機會並提升投資組合的多元性與抗震力。

台股今年AI題材持續受到市場關注，從台積電、AI伺服器，一直到散熱、PCB，相關供應鏈輪番成為焦點，但AI要繼續發展，光有晶片就夠了嗎？全球資料中心越蓋越多，電力從哪裡來？市場開始關注銅、稀土等關鍵資源的掌握，下一波商機是否會延伸到電力設備、關鍵礦物，甚至全球戰略資源，成為市場追蹤的熱點！網路節目《NOW生活攻略》，特別請來財經專家吳嘉隆剖析最新市場趨勢。財經專家吳嘉隆點出，過去各國追求的低成本生產，但現在AI快速發展、能源轉型加速，加上國家安全需求升高，讓電力與關鍵礦物變得越來越重要，核能需要穩定的鈾礦供應，AI資料中心更需要大量電力，也因此各國開始積極布局三大戰略資源：稀土與關鍵礦物、核能與鈾礦、智慧電網與儲能。專家也從美國企業獲利預測圖卡中進一步解析，資訊科技仍然維持相對高的獲利成長，但2026年能源與原物料的獲利增速也相當突出，這反映市場目前預期，未來企業獲利成長來源不只在科技產業，能源與原物料也出現獲利復甦或成長機會，也因此對投資人來說，可以觀察AI基礎建設、電力需求以及關鍵原物料需求，是否進一步轉化成相關企業的實際營收與獲利。不過，投資人如果想參與上游的銅礦、鈾礦、稀土，甚至全球電網建設，是不是就要把眼光放到海外市場？對此吳嘉隆分享，可以留意市場上的基金佈局，舉例來說，永豐推出的全球戰略資源基金，就是鎖定平均分散在「鈾、稀、力」三大方向！這樣不僅能避免投資組合過度集中單一產業，還能同時掌握三種戰略資源的長期需求，透過333完美均衡配置，兼具成長與防禦雙管齊下。在市場的推動下，不少投資人手上已經有台積電、AI伺服器或科技基金，民眾擔心再買全球戰略資源基金，真的能分散風險嗎？吳嘉隆表示，戰略資源跟AI科技股，雖然共享AI這個大趨勢，但投資的是不同環節；可以增加投資組合的多元性，提醒投資人還是要了解自己的風險承受能力，做好資產配置！在AI供應鏈缺口浮現、地緣政治牽動資源供應的此刻，戰略資源的重要性持續升溫。永豐全球戰略資源基金將於10/19至10/23，在合作金庫、永豐銀行等多家指定通路展開募集。