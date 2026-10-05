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年終怎麼領？農業局追資料 魚市場：董監事跟著加發

謝志忠喊查「自肥」 盧秀燕：依法辦理、勿枉勿縱

台中魚市場董事長年終酬勞爭議延燒！民進黨台中市議員謝志忠上週質詢爆料，指魚市場員工年終獎金為1.5個月，但董事長李煥湘自2020年上任後，年年跟著領1.5個月年終獎金，2024年更以「領導有方」名目，另加發5個月年終酬勞共35萬元。謝志忠質疑相關支給是否符合規定，並要求市府查明；農業局已多次發文要求魚市場提出說明及相關資料，但至今仍未完整取得。台中市長盧秀燕今（5）日答詢表示，市府已依程序啟動調查，將依法辦理、勿枉勿縱。謝志忠1日質詢時指出，台中魚市場股份有限公司董事長李煥湘上任後，疑未依「董事、監察人及股東代表、專業委員費用支給辦法」規定辦理年終獎金及相關費用支給，自2020年上任起，每年領取1.5個月年終獎金；2024年更以「領導有方」名目，另加發5個月年終酬勞金，共計35萬元。謝志忠質疑，董事長並非魚市場一般員工，為何能支領年終獎金及額外酬勞金？他要求市府盡速釐清相關支給依據，並主張全案移請政風單位調查。農業局則表示，已針對相關缺失數度函文，要求魚市場提出完整書面說明、檢討報告及補充資料，同時要求提供李煥湘上任後各年度支領酬金的金額與項目，以全面查核是否符合相關規定。對於年終酬勞爭議，李煥湘日前受訪表示，新冠疫情後魚市場營運狀況轉好，2023、2024年董事會開會通過員工加發年終酬勞金，董監事也跟著加發，相關會議紀錄送交農業局後並未收到意見；至於年終獎金部分，則是沿用過去制度辦理。不過，謝志忠今天在市議會財政二讀會再度追問此事，表示自上週質詢至今，仍未看到魚市場提出完整書面資料。他當面向農業局長李逸安表示，「你們上個禮拜發公文去，人家就是不理你啊！」更稱「市府派副市長去，董事長也是不理啦！」謝志忠並指出，台中市政府持有魚市場49%股份，要求市府應捍衛股東權益，釐清董事長年終獎金及酬勞支領是否符合規定。他也提及李煥湘與盧秀燕的關係，認為市府不能放任相關爭議持續，應要求魚市場完整說明。面對議員追問，盧秀燕答詢時表示，市府已經按照程序啟動調查，絕對不會放水，一定會秉公辦理、依法勿枉勿縱，由相關單位釐清魚市場董事長酬金支給是否符合規定。謝志忠則持續要求市府加速調查，認為既然農業局已多次發文要求魚市場補充資料，就應把相關金額、支給項目及依據全部攤開檢視，讓外界了解董事長領取年終獎金及額外酬勞的合法性與合理性。