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越南胡志明市警方4日逮捕了12名男子，他們涉嫌竊盜及販賣貓隻，可惡的是，偷貓集團范嫌是趁夜潛入住宅區，偷走約2700隻寵物貓，且將這些貓轉賣、變成貓肉，引發撻伐。根據越通社與法新社報導，胡志明市警方逮捕了 12 名涉嫌竊盜及販賣貓隻的嫌犯。據警方表示，嫌犯已供認在該南部城市及周邊地區偷竊並售出約 2,700 隻貓。當地警察局於週一表示，主嫌為來自芹苴市的劉清平（Lưu Thanh Bình，39 歲），嫌犯多來自胡志明市及周遭地區，旗下調查警察機關已決定對本案及 12 名嫌犯立案起訴，並以涉嫌侵害財產罪（竊盜罪）對他們執行逮捕令。警方共查獲 50 隻貓、2 磅秤、55 個捕貓籠、14 個袋子、13 部手機、7 輛摩托車、2 台除毛機以及 670 萬越南盾（逾 250 美元）現金。本案源於警方發現一夥涉嫌在夜間偷竊民眾家中寵物，隨後展開監視並調查嫌犯的行動軌跡，逐漸破解了組織化偷竊網，並掌握了其作案手段、運作模式及成員分工。根據調查，39歲的首腦劉清平招募團夥，每晚深夜11時到凌晨4時之間，會騎著機車在住宅區遊蕩，趁居民入睡、不易被發現時下手。以魚肉作為誘餌，將捕貓籠放置在養貓住家的門外。捕捉到貓隻後便迅速收拾離開現場，隨後將貓帶至劉清平住處出售。每個小組每晚可抓獲 4 至 10 隻貓。在接受訊問時，嫌犯坦承偷竊並販賣了約 2,700 隻貓。警方補充，除了該集團成員提供的貓隻外，劉清平還從其他管道收購，形成了相對組織化的收集貓隻、囤積與轉售供應鏈。目前嫌犯已依涉嫌盜竊財產被捕，但目前尚不清楚他們具體是在何時開始和運作多長時間，刑事訴訟程序已於4日啟動。警方目前正積極確認受害貓隻的主人身份，截至目前，已有 13 隻貓被領回。其餘貓隻已由動物福利非營利組織接管照護，亦持續尋找牠們的主人。