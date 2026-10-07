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一代神車Saab 9-5！車主曾被稱為「地面飛官」

▲Saab 9-5是瑞典紳寶汽車（Saab）推出的中大型主管房車，1997年至2011年間生產，以安全防護、渦輪增壓動力及帶有北歐飛行器風格的設計聞名。（圖／Saab Taiwan- 總代理商富公司授權使用）

Saab設計用50年沒問題！百萬公里不是靠「硬撐」

▲車輛較明顯的老化痕跡，主要集中在內裝及長時間使用所造成的耗損，至於底盤與引擎等主要機械結構，整體狀況仍相當良好。（圖／Saab Taiwan- 總代理商富公司授權使用）

老Saab殘值不到10萬元！中古車達人：傳承比價格更重要

一輛老車的價值，絕對不只在表面！《NOWNEWS今日新聞》近期報導一輛車齡超過20年的Saab 9-5，累積行駛里程突破100萬公里後，車主仍願意投入整修，讓老車重新恢復接近新車的狀態。究竟Saab這個品牌有何魅力，為何車主能開這麼久？對此，Saab台灣副總經理楊健龍表示，瑞典Saab原廠設計理念就是以長期使用為出發點，「，只要有正常保養，20年其實完全不是問題」。Saab 9-5是瑞典紳寶汽車（Saab）推出的中大型主管房車，1997年至2011年間生產，以安全防護、渦輪增壓動力及帶有北歐飛行器風格的設計聞名。因此擁有Saab的車主們，一度在車友間被譽為是「地面飛官」。第一代9-5於1997年推出，接替Saab 9000，提供房車（Sedan）與旅行車（Wagon）版本，搭載2.0L、2.3L渦輪增壓引擎，並配備Saab經典的Night Panel夜間儀錶板功能。第二代9-5則於2009年至2011年間推出，被視為Saab品牌停產前的重要作品，車身長度超過5公尺，採用流線車身及具有辨識度的曲棍球桿腰線，內裝則延續飛機駕駛艙概念，並搭載HUD抬頭顯示器等配備。台灣總代理商富實業於2010年12月發表第二代9-5，當時引進Vector 2.0T、Aero 2.0T前驅／四驅，以及旗艦Aero 2.8T XWD等車型，售價由新台幣228萬元起。由於全球產量稀少，當時台灣進口數量僅約200多輛。楊健龍副總也透露，此次累積里程突破100萬公里的Saab 9-5車主，過去也曾擁有一輛1998年Saab 9-5，累積行駛近50萬公里後才換車，之後在2006年購入目前這輛Saab 9-5，並一路開到突破100萬公里。楊健龍表示，從2012年之後已經沒有新的Saab車款可以選擇，因此車主便持續使用現有車輛。能夠長期開著同一輛車，一方面來自車主對Saab車輛本身的信任，另一方面則是與保養廠之間建立長期合作關係。由於車主每天高度依賴汽車，車輛不能長時間停放在保養廠等待維修，因此多年來持續回廠保養、維護，也成為這輛車能夠一路累積到百萬公里的重要原因。楊健龍強調，這輛Saab能行駛突破100萬公里，並不是單純靠「撐」，而是長期正常保養及維護的結果。目前車輛較明顯的老化痕跡，主要集中在內裝及長時間使用所造成的耗損，至於底盤與引擎等主要機械結構，整體狀況仍相當良好。楊健龍也提到，Saab這品牌當初在設計車輛上，就以長期使用為主要概念，因此，對於這輛已經使用超過20年的Saab 9-5而言，百萬公里並非單靠車輛本身耐操，而是車輛設計、長期保養，以及車主與保養廠之間的信任共同累積而成。至於現在想入手這款經典Saab 9-5，需要花多少錢？《NOWNEWS今日新聞》也訪問曾經收購這款車的中古車達人「兩千」，分析目前中古市場行情。兩千表示，Saab 9-5目前中古車價格可能落在10萬元上下。由於Saab已經停產多年，最後一批車款至今車齡也約15年，因此整體中古車殘值並不算高。兩千曾在2020年收購一輛2003年Saab 9-5 2.0T，當時收購價格約「10萬初頭」。購入後，他也將車輛送回原廠進行整修，從買進到售出約花了一個多月便找到新車主。兩千分析，目前購買Saab 9-5的族群，多半是對Saab品牌有興趣、欣賞其設計與特色的車主。有些人過去曾對Saab抱有憧憬，但當年買不起新車，如今則透過中古車市場入手，滿足收藏或體驗的需求。兩千也補充，不少Saab車主出售愛車時，考量的也不只是價格，而是希望替陪伴自己多年的愛車找到下一位「好主人」。對部分車主而言，Saab承載的是過去的生活回憶與特殊情感，因此即使市場殘值不高，仍希望車輛能被妥善維護，繼續在道路上奔馳。從百萬公里Saab 9-5的故事可以看見，對一般中古車市場而言，車齡與殘值或許是重要的價格因素，但對喜愛Saab的車主們而言，傳承比價格更重要，一輛陪伴自己多年、累積大量回憶的老車，價值往往早已超越帳面上的市場價格。