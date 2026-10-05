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▲Nana（左）近日大方認愛T.O.P.（右），還坦言是因拍MV擦出愛火。（圖／翻攝自NANA IG@jin_a_nana）

韓國天團BIGBANG前成員T.O.P.（崔勝鉉），在2日爆出與同為二代團體出身的After School前成員NANA交往後，雙方隨即認愛，收獲大批粉絲祝福。有網友在之後翻出NANA在去年11月曾遭一名強盜持刀闖空門，被她直接奪刀制伏，不料還遭對方反告殺人未遂，但最後法官判定NANA為「正當防衛」不起訴。這件往事也讓粉絲們驚呼NANA真的太勇，笑喊：「我們哥哥有人保護了。」NANA的住處在去年11月遭一名34歲金姓男子持刀潛入，並對在家中的NANA母女威脅並強行索要金錢。但NANA母女勇敢反抗，NANA還在目擊媽媽遭對方掐住頸部後，直接上前試圖奪刀制止，導致雙手受傷，所幸最後母女倆成功制伏歹徒。不料因為歹徒頸部也在過程中遭刺傷，還因此反告NANA殺人未遂，所幸法官判定為正當防衛。而這件事也在NANA認愛T.O.P.後再度被翻出，紛紛驚訝她的武力值，「徒手抓刀刃，我都懷疑她當過特種兵」、「這次真的是算我大哥賺，有人可以保護他了」、「NANA真的又美又颯。」還有粉絲幫忙科普NANA其實是跆拳道黑帶三段，加上為演戲練過武打，像是在影集《假面女郎》、電影《全知讀者視角》等都有精彩打戲，實力非常堅強。回顧NANA住家遭闖事件，NANA去年11月與母親在京畿道九里市住家，遭一名34歲金姓男子持凶器闖入屋內，不只勒住NANA母親的脖子施暴，還威脅母女交出財物。眼看媽媽遭到攻擊，NANA直接加入搏鬥，她試圖奪刀上前制止，在激烈拉扯過程中不慎刺傷歹徒頸部，對方隨即求饒，最後母女倆合力制伏歹徒，母親因頸部受傷送醫治療。案件進入司法程序後，法院也認定男子夜間持凶器侵入民宅犯案情節重大，一審判處7年有期徒刑。不料歹徒遭逮後不只否認強盜犯行，還反過來控告NANA涉嫌殺人未遂及特殊傷害，警方調查後認定NANA母女屬於正當防衛。NANA隨後反告對方誣告，出庭時更直接火力全開，當庭怒斥：「很好玩嗎？看著我的眼睛！」法官多次出言勸導，她才平復情緒，而目前案件仍在法律審理中。