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金氏世界紀錄是524萬公里 至今仍無人超越

▲戈登與愛車Volvo 1800S合照，他的保養秘訣只有定期更換機油保養、嚴格遵守製造商寫的維護指南以及時常保持車輛清潔。（圖／FB＠Irv Gordon）

▲金氏世界紀錄認證地球上行駛里程最高車輛，是美國車主戈登（Irvin Gordon）名下一輛1966 年出廠的「Volvo 1800S」，總里程高達524萬公里（3,260,257英里）。

豐田休旅車狂奔160萬公里！原廠帶回研究

▲美國佛州的車主米勒（Mark Miller），2006年時購入當時豐田Highlander休旅車，17年間累積里程開超過160萬公里。（圖／Toyota）

特斯拉13年跑300萬公里 里程持續飆升

▲德國車主吉米恩（Hansjörg Gemmingen）在2026年9月30日於社群開新宣布，自己的Model S行駛里程正式突破300萬公里。（圖／翻攝X）

▲目前地球上里程數最多的電動車，就是德國車主吉米恩所持有的紅色Model S。（圖／X@gem8mingen）

台灣Saab誕生一輛破100萬公里的老車紀錄，引發台灣車圈熱議，也讓不少人好奇，這些老車究竟為何能如此耐開。對此，《NOWNEWS》今日新聞也彙整全球油車、電動車的特殊高里程紀錄，以及金氏世界紀錄中行駛里程最高的車輛事件，帶您一次看完這些驚人的超長里程車輛故事。「金氏世界紀錄」認證的全球行駛里程最高車輛，同樣由瑞典品牌創下。美國車主戈登（Irvin Gordon）名下一輛1966年出廠的Volvo P1800S，總里程高達524萬公里（3,260,257英里），至今仍是金氏世界紀錄中的最高紀錄。戈登是一名美國教師，1966年6月從紐約一家Volvo經銷商購入這輛P1800S。當時仍在工作的戈登，每天通勤距離約201公里。往後數十年直到退休，他始終相當珍惜這輛Volvo，也持續長途駕駛。戈登曾表示，當愛車行駛里程突破40萬公里後，他決定要用一生的時間，持續挑戰讓這輛車的里程數達到最高紀錄。最終，這輛1966年出廠的Volvo P1800S一路累積至524萬公里，成為全球最知名的高里程車輛。一位美國佛州車主米勒（Mark Miller）在2006年入手Toyota Highlander，並在17年間將愛車累積里程開超過160萬公里。不過，2022年9月美國佛州遭遇伊恩颶風重創，米勒的愛車也因此受損。當地豐田經銷商得知消息後，立即送給米勒一輛要價4萬3000美元、約新台幣131萬元的全新Highlander Hybrid，讓他又驚又喜。經銷商則取得這輛行駛超過160萬公里的老車，並進一步展開研究，希望了解這輛車能夠突破百萬公里的原因，以及長期使用下車輛各部件的狀況。特斯拉的高里程傳奇仍在持續。德國車主吉米恩（Hansjörg Gemmingen）在2026年9月30日在社群開心宣布，自己的Model S行駛里程正式突破300萬公里。近期他也開始挑戰其他紀錄，例如嘗試在24小時內讓愛車行駛1300多公里。吉米恩職業為計程車駕駛，他在2014年將原先的初代Tesla Roadster賣掉後，購入一輛二手Model S P85，隨後展開Uber載客生涯。由於工作性質需要長時間在道路上行駛，也讓他的愛車累積里程速度遠高於一般車主。吉米恩持續開著這輛Model S，並在2019年11月28日累積里程達到100萬公里，約花5年完成這項創舉。期間車輛曾更換1次電池組，驅動電機也曾多次更換。達成百萬公里里程後，吉米恩也萌生繼續堆高里程的想法，持續駕駛這輛紅色Model S載客。這輛Model S自2013年上路以來，至今已累積行駛300萬公里。吉米恩透露，目前每年約在道路上行駛43萬6000公里。若想超越金氏世界紀錄保持人的里程紀錄，他還得持續全力行駛約6年，才有機會達成。