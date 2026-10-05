經濟部長龔明鑫日前接受Youtube《敏迪選讀》專訪，大談台灣無人機產業。他提到，大家都說無人機對台灣是另外一座護國神山，認為是一語雙關，一個是對台灣安全確實有其保護的「護國性」，另一個是希望可以像是半導體一樣，成為全球舉足輕重，在全球扮演關鍵性角色，當民主供應鏈面對斷貨，台灣有機會去解決這個問題。
《敏迪選讀》主持人敏迪指出，外界對無人機想像就是拍攝用、軍用，沒有其他想像，詢問無人機還可以用在哪些領域？
龔明鑫說明，國防部統籌軍用無人機，才會清楚無人機可以飛多遠、執行防禦或是攻擊任務等；經濟部統籌的442億元預算，僅有約90億是來給各部會買無人機，如台電電塔過去由人工巡檢很危險，現在由無人機就可以做到低成本及安全，而像是內政部救災、農業部的農業使用，或是堰塞湖監控等。
其他預算，約有143億元將帶來無人機升級及精進，透過法人科技專案、業界科技專案，補助研發；同時也會建置場域，讓無人機試飛、實驗，原先在嘉義，現在也逐步到台南、台中，這些都被歸類在統籌型計畫內。
當面臨斷貨要自主 台灣朝向「三晶二軟」
而針對無人機的「三晶二軟」發展，龔明鑫說明，技術研發跟開發是為了補廠商本身缺失，第一階段是完成「非紅化」，這涉及到安全跟韌性，下一個階段就是希望零組件跟軟體都有自己開發能力，若遇到進口困難還是必須要有生產能力跟量能。
而現在台灣有部分零組件已經有能力生產，有一些是技術門檻很高、或是沒有市場，所以「三晶二軟」是飛控、通訊及衛星定位晶片；飛控及地面控制軟體。
非紅供應鏈更貴？龔明鑫：中國貨再便宜也會被斷貨
而台灣無人機產業有機會成為全球趨勢，「非紅供應鏈」是很重要的優勢。
龔明鑫說，俄烏戰爭改變戰爭形態，無人機扮演一個關鍵性的角色，很多無人機在戰場上變成一個消耗品，要求快速量產且成本要很低，「除了中國之外，台灣是生產效率最高」，所以很多國際大廠都要跟台灣合作，達到量產及壓低成本。
但對於非紅化將讓台灣無人機更昂貴，龔明鑫說，國際價格要看跟誰比，如果跟中國比那絕對是貴，但很多國家生產都比中國貴非常多。
而在俄烏戰爭中，中國大疆就是把烏克蘭使用無人機斷貨，導致烏克蘭透過很多國家來跟台灣合作，選擇要用台灣零組件，「即便中國他的零件再便宜，因為他有可能會被斷貨」，許多國家也有類似擔憂，因此台灣可以把民主供應鏈缺口補齊。
2030年達500億元 無人機成為下座護國神山
對於中小企如何搭上無人機的浪潮？他表示，無人機從晶片、機身到引擎，如果飛得比較近可以用電池、馬達，但如果飛得比較遠就要用二行程引擎，很多傳統型技術都可以在這邊使用，更提到台灣有許多很有能力的傳產，「不要做『隱形冠軍』了，這個冠軍要讓大家知道。」
展望未來，龔明鑫說，2030年原本預估可以達到400億元，現在超過500億元也不一定，有望成為台灣另一座護國神山。
而這句護國神山是一語雙關，一個是國防所需要的一座山，具有護國性效果；第二個意涵是無人機可以跟台灣半導體一樣，在全球扮演關鍵性角色，當民主供應鏈面對斷貨，台灣有機會去解決這個問題。
我是廣告 請繼續往下閱讀
龔明鑫說明，國防部統籌軍用無人機，才會清楚無人機可以飛多遠、執行防禦或是攻擊任務等；經濟部統籌的442億元預算，僅有約90億是來給各部會買無人機，如台電電塔過去由人工巡檢很危險，現在由無人機就可以做到低成本及安全，而像是內政部救災、農業部的農業使用，或是堰塞湖監控等。
其他預算，約有143億元將帶來無人機升級及精進，透過法人科技專案、業界科技專案，補助研發；同時也會建置場域，讓無人機試飛、實驗，原先在嘉義，現在也逐步到台南、台中，這些都被歸類在統籌型計畫內。
當面臨斷貨要自主 台灣朝向「三晶二軟」
而針對無人機的「三晶二軟」發展，龔明鑫說明，技術研發跟開發是為了補廠商本身缺失，第一階段是完成「非紅化」，這涉及到安全跟韌性，下一個階段就是希望零組件跟軟體都有自己開發能力，若遇到進口困難還是必須要有生產能力跟量能。
而現在台灣有部分零組件已經有能力生產，有一些是技術門檻很高、或是沒有市場，所以「三晶二軟」是飛控、通訊及衛星定位晶片；飛控及地面控制軟體。
非紅供應鏈更貴？龔明鑫：中國貨再便宜也會被斷貨
而台灣無人機產業有機會成為全球趨勢，「非紅供應鏈」是很重要的優勢。
龔明鑫說，俄烏戰爭改變戰爭形態，無人機扮演一個關鍵性的角色，很多無人機在戰場上變成一個消耗品，要求快速量產且成本要很低，「除了中國之外，台灣是生產效率最高」，所以很多國際大廠都要跟台灣合作，達到量產及壓低成本。
但對於非紅化將讓台灣無人機更昂貴，龔明鑫說，國際價格要看跟誰比，如果跟中國比那絕對是貴，但很多國家生產都比中國貴非常多。
而在俄烏戰爭中，中國大疆就是把烏克蘭使用無人機斷貨，導致烏克蘭透過很多國家來跟台灣合作，選擇要用台灣零組件，「即便中國他的零件再便宜，因為他有可能會被斷貨」，許多國家也有類似擔憂，因此台灣可以把民主供應鏈缺口補齊。
2030年達500億元 無人機成為下座護國神山
對於中小企如何搭上無人機的浪潮？他表示，無人機從晶片、機身到引擎，如果飛得比較近可以用電池、馬達，但如果飛得比較遠就要用二行程引擎，很多傳統型技術都可以在這邊使用，更提到台灣有許多很有能力的傳產，「不要做『隱形冠軍』了，這個冠軍要讓大家知道。」
展望未來，龔明鑫說，2030年原本預估可以達到400億元，現在超過500億元也不一定，有望成為台灣另一座護國神山。
而這句護國神山是一語雙關，一個是國防所需要的一座山，具有護國性效果；第二個意涵是無人機可以跟台灣半導體一樣，在全球扮演關鍵性角色，當民主供應鏈面對斷貨，台灣有機會去解決這個問題。