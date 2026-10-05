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▲地礦開放日系列活動亮點之一的地礦巿集，由徐銘宏主任與地方里長朋友一同巡場。（圖／地礦中心提供）

地質與礦產知識如何走進日常生活？經濟部地質調查及礦業管理中心，2日舉辦「地礦開放日」，透過專家講座、互動闖關及虛擬實境體驗，讓民眾認識地質防災、礦產資源利用與環境永續的關聯，也能戴上VR頭盔，體驗模擬礦坑場景。今年活動為「2026地礦與防災生活圈」系列活動之一，適逢地礦中心成立3周年，以新北地區為重點推廣區域。中心結合礦場保安、資源地質、應用地質、區域地質、礦務行政及土石管理等六大業務單位，將專業工作與政策法規轉化為科普展示，協助民眾了解地礦業務與生活的關係。現場規劃四大亮點，「地礦市集」設置近20個主題攤位，搭配互動遊戲與闖關體驗，介紹礦產業、地質防災及資源管理等議題。大禮堂同步舉辦「地礦公民講座」，邀請專家分享國土環境相關議題，讓民眾從不同角度認識土地與資源。此外，岩心館結合靜態展示與多媒體體驗，一樓展出地礦中心近年的業務成果海報，五樓設置多媒體展示場，提供多組VR頭盔播放礦坑模擬影片，透過沉浸式影像，增加民眾對礦坑環境的認識。活動由經濟部指導、地礦中心主辦，並邀集國立自然科學博物館、經濟部水利署、國家災害防救科技中心、防災產業協會及在地礦業、文史團體等超過20個產官學研單位參與協辦及設攤交流。地礦中心表示，希望藉由開放日拉近專業知識與民眾的距離，深化環境教育，提升資源合理利用及防災意識，讓地質調查與礦產管理等議題更容易被理解，成為認識生活環境的起點。