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總統賴清德宣布明（116）年將普發現金1萬元，外界關注發放時間，行政院日前鬆口希望立法院盡快審議明年度中央政府總預算，目標明年農曆年前開始發放。財政部次長陳勇勝今（5）日表示，尊重立法院審議過程，也將依預算法規定，盡快以第二預備金辦理採購、決標等事宜。行政院已於8月底將明年度中央政府總預算案送交立法院，歲入與歲出均編列3兆9266億元，其中2357億元用於全民普發1萬元。行政院發言人李慧芝日前也指出，相關部會都已啟動前置作業，希望立法院盡快審議明年度中央政府總預算，目標明年農曆年前開始發放，而為啟動採購作業，財政部已向行政院申請動支二備金。財政部次長陳勇勝今日出席「115年度雲端發票推廣活動頒獎暨成果記者會」，會後受訪時也強調，將依行政院指示加速腳步，也希望立法院審預算時能加快審議速度，讓發放作業能儘早如期完成，財政部能做的是及早依預算法規定，盡快以第二預備金來辦理採購、決標等事宜。至於預算最晚須何時通過才能趕上發放目標？陳勇勝強調，預算部分要尊重立法院審議過程。至於統一發票是否再加碼？陳勇勝說，今年7-12月雲端發票專屬500元獎每期加碼50萬組，已是最高紀錄435萬組，明年統一發票預算如果增加也會回饋消費者。財政部明年度統一發票預算編列202億元，較今年度增加5.1億元。