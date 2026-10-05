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日本福岡縣大川市發生一起母親連環殺嬰案，一名29歲的風俗女子梅崎美明涉嫌在2025年6月將自己剛出生的兒子用大腿夾殺方式讓其窒息並棄屍，沒想到今年7月竟又以相同手法犯案，縣警於今年8月接獲線報揭發此案，當場依殺人及死體遺棄罪嫌將她逮捕。根據共同社與朝日新聞報導，福岡縣警察於 5 日宣布，因涉嫌殺害兩名親生男嬰並遺棄屍體，逮捕了一名居住於福岡縣大川市、現年 29 歲的風俗店女員工梅崎美明。嫌犯已承認大部分犯罪嫌疑，並供稱「不想被母親發現」。根據警視廳搜查一課指出，嫌犯涉嫌於去年 6 月中旬在自家分娩後，用大腿壓迫男嬰胸部將其窒息致死；隨後於同月 27 日前後，先將屍體藏匿於自己房間的壁櫥中，再裝入塑膠袋內拋棄於附近的水溝。此外，嫌犯還涉嫌於今年 7 月以相同手法壓迫另一名剛出生的男嬰頸部將其殺害，並藏屍於壁櫥內。這起案件是在這名女子生下第二名男嬰後不久，被緊急送往醫院時曝光。縣警於今年8月先就第二名男嬰的案件先逮捕她。後經過調查才赫然發現，去年6月在大川市內一處水門附近發現的一具男嬰遺體，也是該女子的親生子。綜合其他調查結果，福岡縣警於10月5日再次逮捕她。福岡地方檢察廳已就第二名男嬰的案件，以殺人罪等罪名提起公訴。