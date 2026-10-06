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上海鄉村天母別館推51道菜吃到飽 四人同行每週一至週四即可享用

▲老字號上海鄉村天母別館分店於10月份推出平日限定「51道中菜吃到飽」，每人988元，陶甕醃篤鮮、蟹粉獅子頭、干絲牛肉絲等通通都能吃到飽。（圖／上海鄉村提供）

日本雲雀集團旗下橫濱牛排宣布，「平日午餐不限時」活動延長至年底，而且門市增加，今（5）日起全台共有12家分店都適用，自助吧可以從早上11點吃到下午4點。以排餐為例，最低只要點１份450元「香煎蘋果豬里肌排」，就能享用自助吧無限吃。平日午餐時段為11：00～16：00，只要在14：20前入座，就能一路用餐至16：00，足足有5小時；若14：20後才入座，則恢復用餐100分鐘。橫濱牛排去年推出「平日午餐不限時」大受歡迎，最近一次活動原本在今年2月結束，後來業者宣布再度延長，而且是直接延到年底，11點進場可以用餐到下午4點，自助吧上的美食包含飯、咖哩、麵包、湯、飲料、沙拉、水果、甜點、熟食等，通通都可無限享用。橫濱牛排的「平日午餐不限時」原本全台有6家不適用，但老字號上海鄉村天母別館分店宣布，於10月份推出平日限定「51道中菜吃到飽」，四人同行每週一至週四即可享用。51道中菜品項包括開胃菜、肉品、海鮮、時蔬、湯品、點心等，其中單點菜單上的陶甕醃篤鮮（原單點價488元）、蟹粉獅子頭（原單點價308元）、干絲牛肉絲（原單點價368元）等，活動期間都可無限續點；四人同行招待價值598元的招牌經典烤方一份，六人同行招待「經典烤方＋火腿津白雞湯」各一份（共價值1878元）。吃到飽活動即日起至10月29日的周一至周四推出，國定假日除外，成人每位988元+10%，需提前電話預約。