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洛杉磯道奇隊今（5）日於國聯分區系列賽第二戰以2：3不敵亞特蘭大勇士隊，大比分被扳平。儘管最終道奇未能搶先聽牌，但陣中重砲蒙西（Max Muncy）在第9局以代打身分登板、揮出連2天開轟的陽春砲，再次展現大心臟價值，讓道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）感嘆：「他是全聯盟最被低估的巨星」。本場比賽道奇隊得分全靠兩名資深重砲發揮。第4局下半，弗里曼（Freddie Freeman）率先轟出追平的陽春砲，幫助球隊打破僵局。進入9局下半落後2分之際，蒙西代打上陣，一記石破天驚的陽春彈將分差縮小至1分。雖然最終沒能扭轉戰局，但這一轟也讓蒙西正式獨居道奇隊史季後賽累積全壘打數第一名的寶座。賽後記者會上，總教練羅伯斯對蒙西的貢獻給予極高評價：「蒙西是一個大賽型選手。他不僅保持著隊史季後賽全壘打紀錄，今晚更是主動要求以代打身分出場，完全展現了極佳的團隊精神與隊友榜樣。」羅伯斯更坦言，蒙西長期以來都處於被低估的狀態：「他是一名非常被低估的選手。考慮到我們隊上擁有太多超級巨星，他的存在與光芒確實有時沒得到應有的關注。」正如羅伯斯所述，在星光熠熠的道奇陣容中，打線上有大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）與弗里曼組成的「MVP連線」，投手群更有史內爾（Blake Snell）與史庫柏（Tarik Skubal）兩大賽揚獎得主。然而，每當進入季後賽關鍵時刻，這位36歲的老將總是能用棒子證明自己才是道奇隊最不可或缺的核心功臣。