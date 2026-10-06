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華爾街暫時忽略不斷上升的美國公債殖利率、消化新的經濟數據，加上重磅科技股造好，週一美股普遍收紅，那斯達克指數創下歷史新高。綜合《CNBC》等外媒報導，雖然債券賣壓未解，但包含基礎設施資本顧問公司（Infrastructure Capital Advisors）首席執行官哈特菲爾德（Jay Hatfield）在內，部分專家認為，自疫情爆發以來，科技業一直扮演避風港的角色，該行業盈利增長迅速，對利率的敏感度也相對較低，算力的需求亦持續強勁。5日收盤，美股道瓊工業指數上漲90.94點或0.18%，報51267.90點；那斯達克指數攀升286.45點或1.05%，報27477.31點；標普500指數亦上揚51.23點或0.66%，報7773.95點；費城半導體指數則漲36.06點或0.28%，報13172.74點。焦點個股方面，與AI交易相關的幾支股票領漲那斯達克指數，SpaceX股價漲幅超過7.6%，Meta、微軟（Microsoft）分別上揚近2%與1%以上，晶片龍頭輝達（Nvidia）跟電動車大廠特斯拉（Tesla）亦雙雙收高逾2%。接下來，投資人將注意力轉向聯準會（Fed）即將公布的9月政策會議紀錄，可能進一步揭示近期升息決定的考量，並尋求未來政策方向的新線索。