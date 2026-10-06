俄羅斯西伯利亞伊爾庫茨克（Irkutsk），近日傳出一起引發國際關注的公共衛生事件，1名任職於反鼠疫研究機構的28歲女性病逝，死因被官方描述為「病因不明的肺炎」，當局隨後追蹤並隔離約200人。由於死者生前工作的機構專門研究鼠疫，事件也引發外界對肺鼠疫及實驗室外洩事故的疑慮。
不過，目前俄羅斯並未證實死者就是感染鼠疫，衛生主管機關聲稱，檢測沒有發現與她工作相關的病原體，也沒有證據顯示研究機構曾發生病原體洩漏事件。
近200人接受醫療觀察 暫無新增相關病例
俄羅斯當局在事件曝光後，迅速展開防疫措施，追蹤曾與死者接觸的人、安排醫療監測，約200人被列入隔離或觀察範圍，包含死者生前接受治療的醫院，也採取防疫管制。
俄羅斯衛生監管機構表示，目前並未發現其他與這起事件相關的感染病例，伊爾庫茨克州長也指出，所有已知接觸者均已找到並接受醫療監測，情勢受控。
外界之所以高度關注，是因為俄羅斯地方媒體及社群平台，曾流傳死者可能在實驗室工作期間接觸鼠疫菌，甚至出現「試管破裂」的說法，不過相關說法遭到俄羅斯衛生主管機關否認。
川普稱「願意幫忙」 美方密切監控
事件也受到美國政府關注。美國總統川普（Donald Trump）5日受訪時被問到此事，回應稱若俄羅斯真的面臨這類問題，美國願意提供協助；美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）也說，美方正密切監控事態發展。
美國國務院同時表示，目前仍有許多細節尚未確認，呼籲俄羅斯當局迅速、公開提供準確資訊，但暫時無需恐慌。
世界衛生組織（WHO）則表示，根據目前取得的資訊，這起事件對一般民眾的公共衛生風險看來偏低，若取得更多資訊，將再進行風險評估。
WHO指出，鼠疫由鼠疫桿菌（Yersinia pestis）引起，通常存在於小型哺乳動物及其跳蚤。若是肺鼠疫，病菌可透過感染者的呼吸道飛沫傳播，因此必須迅速診斷及治療；不過，及早使用適當抗生素治療，通常可以有效控制感染。
WHO也說明，肺鼠疫是鼠疫中，傳染性及致死風險較高的型態之一，但目前這起伊爾庫茨克事件，尚未確認為鼠疫感染，因此現階段還不能視為已經發生肺鼠疫疫情。
原文連結：
Russia plague: What we know about the suspected case reportedly linked to a lab worker’s death
Dozens quarantined in Siberia after plague institute lab worker dies
Trump says US will help Russia after Siberia plague institute death
US 'watching closely' after plague researcher dies in Russia
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近200人接受醫療觀察 暫無新增相關病例
俄羅斯當局在事件曝光後，迅速展開防疫措施，追蹤曾與死者接觸的人、安排醫療監測，約200人被列入隔離或觀察範圍，包含死者生前接受治療的醫院，也採取防疫管制。
俄羅斯衛生監管機構表示，目前並未發現其他與這起事件相關的感染病例，伊爾庫茨克州長也指出，所有已知接觸者均已找到並接受醫療監測，情勢受控。
外界之所以高度關注，是因為俄羅斯地方媒體及社群平台，曾流傳死者可能在實驗室工作期間接觸鼠疫菌，甚至出現「試管破裂」的說法，不過相關說法遭到俄羅斯衛生主管機關否認。
川普稱「願意幫忙」 美方密切監控
事件也受到美國政府關注。美國總統川普（Donald Trump）5日受訪時被問到此事，回應稱若俄羅斯真的面臨這類問題，美國願意提供協助；美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）也說，美方正密切監控事態發展。
美國國務院同時表示，目前仍有許多細節尚未確認，呼籲俄羅斯當局迅速、公開提供準確資訊，但暫時無需恐慌。
世界衛生組織（WHO）則表示，根據目前取得的資訊，這起事件對一般民眾的公共衛生風險看來偏低，若取得更多資訊，將再進行風險評估。
WHO指出，鼠疫由鼠疫桿菌（Yersinia pestis）引起，通常存在於小型哺乳動物及其跳蚤。若是肺鼠疫，病菌可透過感染者的呼吸道飛沫傳播，因此必須迅速診斷及治療；不過，及早使用適當抗生素治療，通常可以有效控制感染。
WHO也說明，肺鼠疫是鼠疫中，傳染性及致死風險較高的型態之一，但目前這起伊爾庫茨克事件，尚未確認為鼠疫感染，因此現階段還不能視為已經發生肺鼠疫疫情。
原文連結：
Russia plague: What we know about the suspected case reportedly linked to a lab worker’s death
Dozens quarantined in Siberia after plague institute lab worker dies
Trump says US will help Russia after Siberia plague institute death
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