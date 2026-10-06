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俄羅斯西伯利亞伊爾庫茨克（Irkutsk），近日傳出一起引發國際關注的公共衛生事件，1名任職於反鼠疫研究機構的28歲女性病逝，死因被官方描述為「病因不明的肺炎」，當局隨後追蹤並隔離約200人。由於死者生前工作的機構專門研究鼠疫，事件也引發外界對肺鼠疫及實驗室外洩事故的疑慮。不過，目前俄羅斯並未證實死者就是感染鼠疫，衛生主管機關聲稱，檢測沒有發現與她工作相關的病原體，也沒有證據顯示研究機構曾發生病原體洩漏事件。俄羅斯當局在事件曝光後，迅速展開防疫措施，追蹤曾與死者接觸的人、安排醫療監測，約200人被列入隔離或觀察範圍，包含死者生前接受治療的醫院，也採取防疫管制。俄羅斯衛生監管機構表示，目前並未發現其他與這起事件相關的感染病例，伊爾庫茨克州長也指出，所有已知接觸者均已找到並接受醫療監測，情勢受控。外界之所以高度關注，是因為俄羅斯地方媒體及社群平台，曾流傳死者可能在實驗室工作期間接觸鼠疫菌，甚至出現「試管破裂」的說法，不過相關說法遭到俄羅斯衛生主管機關否認。事件也受到美國政府關注。美國總統川普（Donald Trump）5日受訪時被問到此事，回應稱若俄羅斯真的面臨這類問題，美國願意提供協助；美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）也說，美方正密切監控事態發展。美國國務院同時表示，目前仍有許多細節尚未確認，呼籲俄羅斯當局迅速、公開提供準確資訊，但暫時無需恐慌。世界衛生組織（WHO）則表示，根據目前取得的資訊，這起事件對一般民眾的公共衛生風險看來偏低，若取得更多資訊，將再進行風險評估。WHO指出，鼠疫由鼠疫桿菌（Yersinia pestis）引起，通常存在於小型哺乳動物及其跳蚤。若是肺鼠疫，病菌可透過感染者的呼吸道飛沫傳播，因此必須迅速診斷及治療；不過，及早使用適當抗生素治療，通常可以有效控制感染。WHO也說明，肺鼠疫是鼠疫中，傳染性及致死風險較高的型態之一，但目前這起伊爾庫茨克事件，尚未確認為鼠疫感染，因此現階段還不能視為已經發生肺鼠疫疫情。原文連結：