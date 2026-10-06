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超經典漫畫《HUNTER×HUNTER獵人》才休刊結束繼續連載，作者冨樫義博又突然拋出震撼彈，昨（5）日他發文公開近況，坦言近期身心狀況不佳，在完成手上委託之後，未來將拒絕所有「有截稿期限的工作」，把時間留給《獵人》原稿製作。冨樫義博昨日在X公開近況，表示最近身心狀況接續出問題，因此完成現今已經接下的工作後，將拒絕接下來「所有」帶有截止期限的工作，想把時間優先給自己的漫畫原稿。其實冨樫身體狀況不佳早就不是秘密，2022年他就透露自己嚴重腰痛，長達2年的時間無法坐在椅子上畫漫畫，他還形容，自己的日常動作所需時間是一般人的3至5倍，甚至嚴重到上廁所無法擦屁股的程度。正因如此，集英社在2022年宣布《獵人》將不再每週連載，一改過去週刊模式，而是作者有確定產出才會公開續集時間。但其實對《獵人》粉絲來說，已經是非常開心的一年，因為漫畫在6月29日開始，在《週刊少年Jump》連續載了十周，成為了近年最高產出的夢幻三個月，也讓許多讀者聽到冨樫拒絕一切商業委託時，當下反應全是支持，甚至不理解怎麼有業主會去要求這位「休刊王」準時交件，紛紛留言祝福老師「健康第一。」