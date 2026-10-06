氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮，在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，今（6）日東北季風影響，北台灣偏涼，雨勢逐漸緩和，花東與南部山區午後仍可能有局部短暫雨。明日至周五（7至9日）西半部大致穩定，東半部偶有零星降雨，清晨受輻射冷卻影響偏冷，日夜溫差明顯，全台平地最低溫恐降至16度。國慶連假天氣部分，東半部水氣較多，西半部則維持晴朗偏熱。此外，目前位於日本東南方海面的第26號中颱「彩雲」、中太平洋的第27號中颱「諾洛」，以及關島東方海面的第28號輕颱「小熊」，目前對台灣均無直接威脅。
東北季風影響北台灣偏涼！全台平地最低溫探16度
吳德榮指出，昨（5）日各地最高氣溫約落在30至36度之間，今（6）日清晨截至4時42分，各地平地最低溫約19至23度。今日各地氣溫預估為北部18至26度、中部20至33度、南部22至35度、東部20至34度，北台灣明顯比中南部涼。
根據最新（5日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬，今日受到東北季風影響，較冷的空氣及水氣往南推進，北台灣降雨將逐漸停歇，不過花東地區以及南部山區午後仍有零星局部短暫雨發展的機會。
吳德榮表示，明日至周五（7至9日）背風面的西半部天氣較為穩定，大致維持晴朗；迎風面的東半部則以多雲時晴為主，偶爾會有局部零星降雨。
氣溫方面，北部舒適、南部略帶熱感，受到夜間輻射冷卻作用影響，清晨氣溫偏低，加上日夜溫差擴大，台北測站最低溫約可降至20度左右，全台平地最低溫甚至可能下探16度。民眾早晚外出可留意明顯溫差，適時增添衣物。
國慶連假天氣出爐！東半部水氣增 中南部白天仍熱
國慶日周六（10日）水氣將略為增加，迎風面的北部及東半部可能出現局部短暫雨，大台北地區也有降雨機率；西半部受到背風面影響，整體仍維持晴朗穩定。氣溫方面，北台灣略降，中南部白天則依舊偏熱。
到了周日及下周一（11、12日），東側海面水氣仍然偏多，東半部持續有局部短暫雨機會，西半部天氣則相對穩定、以晴朗為主，白天氣溫仍偏高。
颱風「彩雲、諾洛、小熊」現身！對台灣無威脅
至於颱風動態，根據最新（6日2時）氣象署「颱風暴風侵襲機率圖」，目前共有3個熱帶系統受到關注。第26號中颱「彩雲」位於日本東南方海面，未來大致朝北轉北北東方向移動；第27號中颱「諾洛」則位於中太平洋，預計向西行進。
另外，第28號輕颱「小熊」目前位於關島東方海面，預測將先向西北移動，再轉往西北西方向前進。吳德榮表示，以上3個颱風目前對台灣均無威脅，民眾暫時無須擔心颱風直接影響台灣。
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吳德榮指出，昨（5）日各地最高氣溫約落在30至36度之間，今（6）日清晨截至4時42分，各地平地最低溫約19至23度。今日各地氣溫預估為北部18至26度、中部20至33度、南部22至35度、東部20至34度，北台灣明顯比中南部涼。
根據最新（5日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬，今日受到東北季風影響，較冷的空氣及水氣往南推進，北台灣降雨將逐漸停歇，不過花東地區以及南部山區午後仍有零星局部短暫雨發展的機會。
氣溫方面，北部舒適、南部略帶熱感，受到夜間輻射冷卻作用影響，清晨氣溫偏低，加上日夜溫差擴大，台北測站最低溫約可降至20度左右，全台平地最低溫甚至可能下探16度。民眾早晚外出可留意明顯溫差，適時增添衣物。
國慶連假天氣出爐！東半部水氣增 中南部白天仍熱
國慶日周六（10日）水氣將略為增加，迎風面的北部及東半部可能出現局部短暫雨，大台北地區也有降雨機率；西半部受到背風面影響，整體仍維持晴朗穩定。氣溫方面，北台灣略降，中南部白天則依舊偏熱。
到了周日及下周一（11、12日），東側海面水氣仍然偏多，東半部持續有局部短暫雨機會，西半部天氣則相對穩定、以晴朗為主，白天氣溫仍偏高。
至於颱風動態，根據最新（6日2時）氣象署「颱風暴風侵襲機率圖」，目前共有3個熱帶系統受到關注。第26號中颱「彩雲」位於日本東南方海面，未來大致朝北轉北北東方向移動；第27號中颱「諾洛」則位於中太平洋，預計向西行進。
另外，第28號輕颱「小熊」目前位於關島東方海面，預測將先向西北移動，再轉往西北西方向前進。吳德榮表示，以上3個颱風目前對台灣均無威脅，民眾暫時無須擔心颱風直接影響台灣。