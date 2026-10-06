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藍營猛攻12年前舊文 沈伯洋反擊：談的是「減害策略」

柯文哲2015年就提「毒癮當病人」 醫療小組帶進監獄

民進黨台北市長參選人沈伯洋近日被藍營翻出他還是博士候選人時寫的反毒政策舊文，文中談及毒品減害、乾淨針具及將成癮者視為需要救治的對象，引發國民黨接連抨擊。然而，回顧台北市過去的毒品政策，民眾黨創黨主席、前台北市長柯文哲任內也曾多次主張，應把有毒癮者視為「病人」而非「犯人」，真正需要以犯罪手段處理的是製毒、販毒者。沈伯洋本月2日提出校園反毒政策後，國民黨陣營接連翻出他2014年以筆名「撲馬」發表的毒品政策文章。台北市議員楊植斗質疑沈伯洋曾主張「把毒品和藥品劃上等號」；立委王鴻薇則針對乾淨針具等內容提出質疑，台北市長蔣萬安也公開表示，反毒最重要的是不要模糊毒品與藥物的界線。沈伯洋則回應，當年的文章是在討論國際上行之有年的「減害策略」，包括美沙冬替代療法及針具交換等，希望透過醫療、公衛資源降低毒品危害並協助戒毒，並非鼓勵民眾吸毒。他也表示，自己提到毒品與藥品英文皆可使用「drug」，重點正是如何做好不同藥物的風險控管。沈伯洋2014年的文章確實寫道，如果除罪化對部分人而言過於激進，台灣至少可以參考其他國家建立社區中心，「提供吸毒者毒品與乾淨的針頭」，並導入社工協助；文中也提出「把毒品和藥品劃上等號」，主張進一步檢視用藥背後的利益、階級及供應問題。不過，這些內容如今反成藍營攻擊的焦點。事實上，若回顧柯文哲在台北市長任內、2015年10月台北市政府新聞稿，柯文哲談到酒駕及毒癮問題時表示，「酒駕跟毒癮要把他當犯人很難處理」，應該把相關對象視為病人，並主張讓醫療系統進入監獄，針對因毒癮、酒駕入監者導入醫療小組輔導，透過醫療與司法合作，以長期方式處理問題。不僅如此，2018年6月「北極星反毒計畫暨台北市毒品危害防制中心」記者會上，柯文哲再度表示，大家應改變觀念，「把吸毒的人當成病人，而不是犯人」，至於製毒、販毒者仍應以犯人處理；他認為，若單純把吸毒者視為犯人，長期處理效果不好，因此除了從上游嚴格查緝製毒、販毒，也應從預防、治療到後續輔導一併介入。同年8月，柯文哲出席酒駕醫療介入發表記者會時也再次強調，不能單純把酒癮、藥癮者當成犯人，「要當作病人來處理，長期而言效果會比較好」，並主張由衛生、社政、司法、警政及醫療單位共同介入。