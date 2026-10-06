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美國聯邦調查局（FBI）逮捕1名涉嫌替中國政府工作的加州華裔女子張婉瑩（Wanying "Heather" Zhang，音譯），指控她在美國監視台灣總統賴清德之子，引發熱議，美國國務院強調，致力捍衛國家主權，保護個人在美國境內免受外國政權越權侵害。美媒《華爾街日報》、《華盛頓郵報》則進一步將這起案件，與過去台灣政治人物在海外遭監控的案例並列，顯示相關指控並非單一事件。《華爾街日報》指出，這起案件與今年稍早另一宗中國間諜案存在相似之處，曾居住在加州的華裔男子孫耀寧，因秘密充當中國代理人，而被美國法院判處4年徒刑。根據美國司法部先前公布的資料，孫耀寧曾在2023年時任總統的蔡英文訪美、展開「民主夥伴共榮之旅」期間，密切追蹤她的行程，向中國官方提供即時資訊，包含將現場拍下的照片與即時動態回傳。《華盛頓郵報》則將時間軸進一步拉長，提到中國駐布拉格使館人員，在2024年副總統蕭美琴訪問捷克期間，也曾遭尾隨並監視，甚至計畫製造車輛碰撞，意圖使受保護對象遭到實質傷害。此次案件與過去案例最大的不同，在於被監控的對象並非賴清德本人，而是他的兒子及家人。美國司法部指控，被捕女子曾依中國官員指示前往西雅圖，拍攝賴清德兒子及家人的住處、車輛與車牌等資訊，再將相關資料提供給中國方面，認為這些資訊可能具有情報價值。《華盛頓郵報》報導也指出，這起案件發生在美中關係緊張的背景下，顯示台灣政治人物出訪或其家屬在海外的活動，已成為美方情報部門關注的議題之一。原文連結：