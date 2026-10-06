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民眾黨再控徐佳青：兒子充當「攝影官」、丈夫開公務車

僑委會駁濫用公帑：所有行程、核銷均依法辦理

外交部：未接獲檢舉 將請駐處查公務車紀錄

民眾黨立法院黨團昨（5）日再度針對僑委會委員長徐佳青提出質疑，指控她過去出訪時讓兒子以「攝影官」名義參與活動，丈夫更疑似駕駛駐美代表處公務車跨州使用。對此，僑委會嚴正否認濫用公帑或公務資源，強調出訪、人員配置及經費核銷均依法辦理，公務車也僅限公務使用；外交部則表示，目前未接獲相關申訴或檢舉，但基於審慎原則，將分別請駐美、駐德代表處查明公務車使用及活動人員出席情形，再釐清是否違反相關規定。民眾黨團昨召開「想環遊世界嗎？媽媽帶你去」記者會，指徐佳青任職僑委會副委員長及委員長期間，多次出訪行程與兒子行蹤重疊，並引述駐外知情人士說法，稱徐佳青兒子過去曾以「攝影官」名義參與駐外活動，但僑委會並無該項正式職務。民眾黨團也指控，徐佳青丈夫唐博偉曾駕駛駐美代表處公務車，從華府跨州前往紐約，並質疑相關行為是否涉及公務車私用、利益衝突甚至違反駐外單位規範。民眾黨團並另比對徐佳青兒子的社群貼文，稱2024年至少有4次行程與徐佳青出訪地點重疊，包括溫哥華、紐約、匹茲堡等地，今年6月兩人也都出現在巴西，要求僑委會及外交部啟動調查。面對民眾黨團質疑，僑委會表示，服務海外僑民本就是核心職責，委員長率團或前往海外視察、出席僑界重大活動，均屬履行公務所需，所有公務行程皆依法申報、核實執行，費用核銷也依規定審查，「絕無濫用公帑圖利私人情事」。僑委會強調，所有出訪計畫、人員配置及預算動支，均依《國外出差旅費報支要點》及相關預算法規辦理，各項經費申報核銷也接受審計機關監督，並無違法或不實之處。針對公務車使用爭議，僑委會表示，海外駐外人員及公務車輛的調派均符合相關作業規定，使用範圍僅限公務行程，「無任何私用或溢領情事」。對於民眾黨團指稱駐美代表處公務車遭不當使用，外交部則表示，駐外館處公務車輛均有相關管理規範，原則上應依公務需要使用。外交部指出，目前並未接獲相關申訴或檢舉，不過基於審慎原則，仍將主動請駐美國代表處查明相關公務車使用情形並報部，再進一步釐清是否違反相關規定，並依規定處理。至於民眾黨團質疑，曾有非官方人員以僑委會「攝影官」名義參加駐德國代表處活動，可能涉及公務資訊或國安機敏資料問題，外交部也表示，將請駐德國代表處就當時活動內容及人員出席情形進行瞭解並提出說明。外交部強調，一向重視駐外館處公務資源的妥適使用及公務資訊安全，也持續要求各館處確實遵守規定；至於涉及僑委會人員出訪、日支費及利益衝突迴避等事項，則應由權責機關依法查明處理。