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美國職棒大聯盟美聯分區系列賽（ALDS）第二戰，芝加哥白襪隊今（6）日作客克里夫蘭守護者隊。白襪克服首局失誤丟分的劣勢，靠著日本重砲「村神」村上宗隆在第4局敲出反擊的適時安打吹響號角，最終以4：3驚險逆轉對手，豪取季後賽4連勝，並在5戰3勝制的系列賽中取得2：0的聽牌優勢。本場比賽白襪隊面臨極大考驗，對手派出了本季勇奪美聯奪三振王的14勝右投威廉斯（Gavin Williams）掛帥先發。村上宗隆首局首打席雖遭威廉斯外角滑球三振，但隨著隊伍0：2落後進入4局上半，「村神」迎來英雄時刻。在無人出局、一二壘有人的追分契機下，面對威廉斯狂飆最快101.2哩（約162.9公里）的火球，村上宗隆在滿球數的纏鬥中，精準抓中一顆99.5哩的內角直球，擊出一記強勁滾地球穿越一、二壘防線，送回白襪隊本場比賽第1分。這記適時安打不僅幫助球隊打破僵局，也讓村上連續兩場季後賽皆有打點進帳。白襪總教練班納布爾（Will Venable）此役祭出的調度堪稱滿分。開局左投凱伊（Anthony Kay）陷入控球亂流後，僅讓他投17球就果斷啟動牛棚。儘管第2任投手紐科姆（Sean Newcomb）因守備失誤失掉2分非自責分，但接手的強投伯克（Sean Burke）繳出5.2局僅被敲1安、連續壓制14名打者的表現，徹底封鎖守護者打線。打線則在6局上半抓準對方後援投手亂流發起反撲。村上宗隆先是敲出二壘方向滾地球推進跑者，隨後新秀蒙哥馬利（Braden Montgomery）在兩人出局二、三壘時掃出逆轉的2分打點二壘安打；緊接著麥德羅斯（Chase Meidroth）再補上適時安打擴大領先至4：2。終場守護者雖在8局下追回1分，白襪終結者泰勒（Grant Taylor）仍驚險守成關門成功。從過去歷史數據來看，在5戰3勝制分區系列賽中率先搶下2勝0敗的隊伍，最終晉級美聯冠軍賽（ALCS）的機率高達88%，過去25組系列賽中有22組成功晉級。