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費城76人在迎來與超級球星詹姆斯（LeBron James）的首個例行賽季前，收到了一項令人擔憂的傷勢更新。根據ESPN報導，即將以41歲高齡邁入生涯第24個賽季的詹姆斯，目前正飽受左腳慢性關節炎與下背部坐骨神經痛的雙重困擾。雖然這些傷勢並未讓他高掛免戰牌，但已讓76人球團對其體能負荷與上場時間充滿擔憂。ESPN記者麥克曼納明（Dave McMenamin）詳細披露了詹姆斯在費城首個訓練營的備戰狀況。據悉，詹姆斯每天早上約7點45分便開始訓練，遠早於球隊表定的練習時間。他與合作多年的專屬訓練師曼西亞斯（Mike Mancias）一同進行伸展、肌肉喚醒與各項復健治療。醫療團隊目前將照護重點放在他患有慢性關節炎的左腳，同時嚴密監測其下背部狀況，畢竟坐骨神經痛曾迫使他缺席上個賽季首個月的賽事。76人新秀艾吉康（VJ Edgecombe）對這位老將的自律印象深刻：「他總是比所有人都早到球館，一如往常。」這份敬業精神雖然令人振奮，但也凸顯了詹姆斯必須投入龐大的準備工作，才能維持站上球場的狀態。為確保詹姆斯能以健康狀態迎戰季後賽，76人總教練納斯（Nick Nurse）已明確表示，本賽季將對他的上場時間進行謹慎管理。球團內部已針對詹姆斯與當家長人恩比德（Joel Embiid）在「背靠背」連續賽事中的出賽模式進行深入討論。對76人而言，現階段的考量已非詹姆斯能否出賽，而是如何讓他在最關鍵的比賽中保持100%的健康。儘管傷情引發關注，詹姆斯在上週末10月3日的公開對抗賽中仍展現了極佳的競技狀態，不僅大秀空中接力爆扣，也頻頻飆進三分球。他受訪時表示：「能和隊友們一起上場找回節奏很棒，但同時我們也不會操之過急。目前球隊在訓練中投入大量心力，正逐步為正式比賽進行微調。」目前並無任何報告顯示詹姆斯遭遇新傷或將缺席開季，但他長年累積的腳部慢性關節炎與坐骨神經痛病史，無疑是76人新賽季爭冠路上必須步步為營的重大課題。