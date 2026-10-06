我是廣告 請繼續往下閱讀

法國高中生反對教育資源不足的示威持續延燒，北部加來海峽省（Pas-de-Calais）朗斯（Lens）5日發生嚴重事故，1名15歲高中生在示威期間遭爆裂物炸傷，左手被炸斷。法國當局已將案件交由國家警察總監察署（IGPN）調查，以釐清爆炸物來源、現場經過，以及警方使用相關裝備是否符合規定。綜合法媒報導，事件發生在朗斯奧古斯特．貝阿爾（Auguste-Béhal）職業高中附近，當地省長表示，事發當時約有200至250名學生聚集，警方防暴部隊到場處理。《巴黎人報》引述警方消息人士說法，少年疑似撿起警方投擲的驅散用催淚閃光彈，原本可能準備重新投擲，彈藥卻在他手中爆炸，少年隨後被緊急送往里爾接受治療，當地官員表示他的生命沒有危險。當地檢察官表示，目前無法確認少年究竟是自行撿起爆裂物後發生爆炸，還是爆裂物直接落在他身上，已要求IGPN展開調查，釐清完整時間線、警方使用相關武器是否符合規定等等。法國《世界報》則進一步調查這起事件，取得多段5日在事發高中附近拍攝的影像，也訪問1名目擊少年受傷經過的學生。根據目擊者描述，爆炸物的外觀與爆炸方式，可能與法國警方使用的GM2L彈藥相符，不過，《世界報》並未將這項判斷寫成已經確認的事實，仍須等待IGPN調查結果。《世界報》並指出，防暴警察曾2度驅離聚集學生，意外就發生在警方第2次投擲爆裂物後。這起斷手事件，也凸顯法國高中示威持續升溫。法國教育部長杰弗雷 （Édouard Geffray）5日晚間表示，自這波抗議開始以來，已有約190名學生、78名教職員受傷，24所學校遭到破壞或縱火，超過5000人被捕。5日當天，法國全國約有400至500所高中被迫停課，或受到不同程度的干擾。原文連結：