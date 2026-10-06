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美國職棒大聯盟（MLB）於5日公布了象徵年度最佳打者的「漢克阿倫獎」各聯盟最終10人決選名單。洛杉磯道奇隊日籍二刀流球星大谷翔平毫無懸念地入選國家聯盟名單，這也是他連續第六年獲得該獎項提名。大谷翔平過去效力天使隊期間，已連續3年奪下漢克阿倫獎殊榮。本季他繳出打擊率2成75、30發全壘打、81分打點及攻擊指數（OPS）.889的優異成績，順利挺進最終名單。國聯的強勢競爭者還包括本季締造大聯盟史上第七次「40轟、40盜」紀錄的小熊隊克羅阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）等人。美國聯盟方面，金鶯隊的阿隆索（Pete Alonso）與太空人隊的阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）皆入選最終名單。不過，本季首度挑戰大聯盟就分別敲出35轟與33轟的白襪隊村上宗隆及藍鳥隊岡本和真，則雙雙落選成為遺珠。漢克阿倫獎將綜合球迷投票與名人堂退役球星的票選結果，於11月11日正式揭曉。儘管在例行賽風光入圍年度大獎，大谷翔平在目前對戰勇士隊的分區系列賽（NLDS）中卻陷入苦戰。雖然連兩戰皆有安打演出，但他自8月18日以來，已連續20場比賽、94個打席未擊出全壘打，期間僅進帳1分打點，自右上臂二頭肌發炎傷癒復出後，遲遲無法找回過往的長打威力。在第3戰賽前記者會上，羅伯斯（Dave Roberts）被問及是否會調降大谷的打序以減輕其壓力時，明確表示：「我想是有可能的，我確實考慮過這點。」羅伯斯進一步說明：「無論是從第一棒調到第二棒，或是調到更後面的棒次，我都不會排除這些選項。如果真的要這麼做，我當然會先和翔平溝通並解釋原因。」對於大谷的狀態，羅伯斯強調這與身體傷勢無關，而是選球出了問題。繼第2戰賽後直指大谷「追打太多壞球」後，羅伯斯今日再度下達指令：「歸根究柢，他必須在好球帶內與投手對決。這跟身體狀況無關，如果一直揮擊壞球，是很難交出好成績的。翔平自己也很清楚這一點，這是任何打者都懂的道理。」儘管考慮更動打序，羅伯斯對大谷的職業態度與團隊精神依舊充滿信心：「透過與他的溝通，我知道只要是對球隊最有利的決定，他都會完全接受，我對此深信不疑。」道奇隊接下來在分區系列賽第3戰將面對勇士左投塞爾（Chris Sale），大谷能否及時找回選球眼與長打手感，將是道奇爭取聽牌的關鍵。