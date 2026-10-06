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櫃檯人員控「議員助理」來電 要求兩人房升等四人房

陳宥丞親回：辦公室沒任何同仁致電訂房

有飯店櫃檯人員在Threads發文表示，接獲一名自稱台北市議員陳宥丞助理的女子來電，要求飯店替特定住客將原本兩人房升等為四人房，並以「希望飯店配合」的方式提出，讓第一線人員感受到壓力。貼文曝光後引發討論，陳宥丞本人今（6）日一早則親自回應澄清，「經確認辦公室沒有任何同仁致電訂房」，並透露過去也曾遇過遭人冒名租屋的情況；他更打趣詢問是哪家飯店？稱自己乾脆現在訂一間12月的房，選後去放鬆，而且「不升等」。該名飯店櫃檯人員昨發文表示，晚間接到一通女子來電，對方自稱是「內湖議員陳宥丞的助理」，希望兩人房直接升等至四人房。真正讓他不舒服的並不是「升不升等」，而是對方掛著「議員助理」身分打電話時，是否意味服務業就必須無條件配合？該名櫃檯人員認為，飯店可以盡力滿足客人需求，也可以在能力範圍內提供額外協助，「但服務，不等於沒有底線」，飯店不應因客人具有特定身分，就必須犧牲原有營運規則。他也表示，如果只是詢問「房況允許的話，是否可以協助升等？」相信工作人員都願意幫忙，但若變成要求一定要升等，甚至讓第一線人員感受到壓力，就會讓人質疑，「做服務業，就一定要這麼卑微嗎？」不過，貼文曝光後，陳宥丞本人今早直接在留言區回應，表示經確認後，「辦公室沒有任何同仁致電訂房」，並透露過去就曾有民眾刻意冒用他的名義租房，直到房東、仲介向辦公室確認後才揭穿；由於目前正值選戰期間，相關冒名行為甚至可能涉及「意圖使人不當選」，因此若飯店能提供相關資訊，辦公室願意配合依法處理。最後，陳宥丞也以幽默方式化解爭議，反問原發文者是否方便告知是哪家飯店？並打趣表示，「我現在訂房12月不升等」，準備選後去放鬆心情。