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根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）與《紐約郵報》記者邦迪（Stefan Bondy）報導，紐約尼克當家中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）雖表明願意效仿隊友「降薪」以保留冠軍陣容，但尼克球團開出的4年、2億美元（約合新台幣63.55億元）續約報價，與唐斯的預期差距過大，導致雙方談判陷入嚴重停滯，甚至讓唐斯本人直言：「情況不太樂觀。」唐斯本賽季薪資高達5700萬美元，下賽季則握有6100萬美元的球員選項。按照聯盟規定，他最高有資格簽下包含頂薪條款的4年、2.76億美元延長合約。查拉尼亞指出，唐斯原本希望能比照隊友布朗森（Jalen Brunson）、阿努諾比（OG Anunoby）以及布里吉斯（Mikal Bridges）的模式降薪繼續待在尼克，但尼克開出的4年2億美元合約，直接比他能簽的頂薪約少了整整7600萬美元（約新台幣24.15億元）。這意味著在幫助紐約奪下總冠軍後，唐斯未來的平均年薪（約5000萬美元）甚至比他本賽季的薪水還要低。在季前賽開幕戰前夕受訪時，唐斯難掩沮喪表示：「簡單來說，我希望能達成續約、保住這支冠軍班底，既能繼續效力尼克，球團也能認可我的價值。但目前來看，這兩件事一件都還沒接近達成。」當被問及開季前能否順利簽約時，唐斯直言：「情況不太樂觀。」尼克球團之所以這麼小氣，最大原因在於大聯盟現行嚴苛的第二層硬上限（Second Apron）與團體薪資上限規定。球團高層預判，布朗森在2028-29賽季將再度面臨續約，屆時幾乎不可能要求他再次做出多達1.13億美元的降薪。此外，哈特（Josh Hart）與阿努諾比也將接連談續約。若此時給予31歲的唐斯近頂薪的合約，尼克將在未來幾年陷入無法補強且面臨高額奢侈稅懲罰的困境。上賽季唐斯繳出場均20.1分、11.9籃板的全明星級數據，無疑是尼克登頂NBA的基石，更一舉成為紐約的城市英雄。面對球團在薪資上的小氣作為，當記者詢問帶領尼克奪冠的貢獻是否值得獲得相應的高薪回報時，唐斯語帶無奈地回應：「那還用說嗎，老兄。」雙方目前的續約談判窗口最晚可延續至本賽季結束前，但在季前賽開打之際爆出合約僵局，無疑為衛冕軍尼克新賽季的休息室氛圍蒙上了一層陰影。